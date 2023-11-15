💸 Американский олигарх купил миллион акций «МЮ». Звонок для Джима Рэтклиффа?

По информации Bloomberg, основатель Omega Advisors Леон Куперман приобрел миллион акций «Манчестер Юнайтед» за £13,46 млн.

По слухам, это лишь первый этап взаимодействия клуба с Omega. Предполагается, что этот шаг откроет возможности для более крупных инвестиций.

Однако, это не означает, что сэр Джим Рэтклифф и его компания INEOS вышли из переговоров. С ними по-прежнему обсуждается возможность продажи 25% доли клуба.

Миллиардер же хочет выкупить все 67% акции Глейзеров.