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💸 Американский олигарх купил миллион акций «МЮ». Звонок для Джима Рэтклиффа?

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Джим Рэтклифф
Глейзеры
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

По информации Bloomberg, основатель Omega Advisors Леон Куперман приобрел миллион акций «Манчестер Юнайтед» за £13,46 млн.

По слухам, это лишь первый этап взаимодействия клуба с Omega. Предполагается, что этот шаг откроет возможности для более крупных инвестиций.

Однако, это не означает, что сэр Джим Рэтклифф и его компания INEOS вышли из переговоров. С ними по-прежнему обсуждается возможность продажи 25% доли клуба.

Миллиардер же хочет выкупить все 67% акции Глейзеров.

1 комментарий

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ranelgee
А говорили, что нетфликс не захочет фильм в МЮ снимать.
Да это будет лучший фильм о спорте
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