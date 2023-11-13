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Нашелся клуб, который заинтересовался Джейдоном Санчо. И речь даже не о Саудовской Аравии

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Фабрицио Романо
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Джейдон Санчо уже явно не вернется в состав «Юнайтед». Вингер вступил в конфликт с Эриком тен Хагом в начале сентября, и с тех пор ситуация не сдвинулась с мертвой точки.

Игрок продолжает заниматься с молодежкой, ночами играть в приставку и ждать зимнего трансферного окна, чтобы покинуть клуб. Как сообщал The Telegraph, Санчо стал главной целью для саудовских клубов, в особенности  «Аль-Иттифака». Но у англичанина, кажется, еще есть шанс перезапустить свою карьеру в Европе.

Фабрицио Романо заявил, что «Ювентус» заинтересован в трансфере Джейдона. 

«По моей информации, «Ювентус» недавно запросил информацию о сделке по Джейдону Санчо.

Он собирается покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе, «Юве» заинтересован, но только если это будет аренда, а часть зарплаты, покроет «Манчестер Юнайтед».

Переговоров пока нет, поскольку «Манчестер Юнайтед» хотел бы дождаться предложений о покупке, а не аренде».

Чем же закончится эта сага?

1 комментарий

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Чёрный тюльпан
Хорошо, если миллионов 40-45 за него выручим. Игровой практики нет, тренер упорно в нём не нуждается, как в игроке, статистика со времени перехода в МЮ удручающая, но плюс есть - возраст. Больше 50-ти за него вообще вряд ли кто-то даст, даже саудиты, которые деньги считают. Он же вроде не мусульманин, так что ценник не накинешь.
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