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«Это весело». Линделеф поделился эмоциями от победного гола и отметил, где «МЮ» нужно прибавлять

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Автор победного гола матча «МЮ» - «Лутон» Виктор Линделеф поделился эмоциями от столь несвойственного для защитника события.

«Я не забиваю много голов, но когда такое происходит, то это весело.

Самым важным было заработать три очка, и, к счастью, мы получили их сегодня. Я думаю, что сегодня мы хорошо себя проявили в первом тайме. Мы сохранили мяч и были терпеливы, создав несколько хороших моментов.

После того, как мы забили, то немного отпустили хватку, и это то, над чем нам нужно поработать - умение контролировать игру.

Речь идет о достижении результатов. Нам нужно держаться вместе и делать свое дело. Надеюсь, мы сможем играть лучше и в будущем», - заявил шведский защитник.

Отметим, что это четвертый гол Линделефа за «МЮ». Он выступает за клуб с 2017 года.

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