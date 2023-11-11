«Я всегда говорил, что он справится»: Тен Хага радует форма Магуайра

Магуайр стал объектом постоянных насмешек, потерял капитанскую повязку и в конечном итоге отправился в глубокий запас «Юнайтед».

Постепенно в новом сезоне Харри удалось кардинально изменить свое положение. В семи последних матчах «дьяволов» англичанин провел на поле все 90 минут. В первой игре «МЮ» с «Копенгагеном» он записал на свой счет единственный гол в матче.

В ответной встрече с «Копенгагеном» Харри привез в ворота «Юнайтед» пенальти, сыграв в штрафной рукой. Но на отношение Тен Хага к подопечному этот эпизод не повлиял.

Тренер доволен нынешней формой защитника:

«У Харри Магуайра сейчас все очень хорошо, я очень доволен этим. Я всегда говорил, что Харри может справиться со своей работой, теперь он это доказывает.

В прошлом году Харри играл не так уж много, поэтому я был очень доволен выступлениями Рафаэля [Варана]. Я всегда был доволен его игрой. Но в данный момент Харри играет очень хорошо. В команде существует внутренняя конкуренция».

А как вам метаморфозы Магуайра?