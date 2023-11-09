🙈Поступок Ибрагимовича наказал «Юнайтед» на 5 млн фунтов. Он всего лишь написал короткий пост

Случился фальстарт.

В 2016 году Златан Ибрагимович решил покинуть «ПСЖ» и попробовать себя в АПЛ. Его позвал в «МЮ» Жозе Моуриньо, с которым они работали в «Интере».

Швед рассказал о поступке, который стоил «Юнайтед» целых 5 млн фунтов. Все дело в том, что харизматичный форвард объявил о переходе до того, как это сделал клуб.

Игрок написал в своем аккаунте в Твиттере следующее: «Пора сообщить об этом всему миру. Мой следующий пункт назначения − «Юнайтед». Это была первая часть его продуманного плана, однако, по словам игрока, она вызвала хаос в «МЮ».

Агент Мино Райола хотел убить его, а исполнительный директор «красных дьяволов» Эд Вудворд засыпал телефон гневными сообщениями.

«Я собрался зайти и написать: «Моим следующим клубом будет «Манчестер Юнайтед», − рассказал Ибрагимович в книге «Адреналин: Мои нерассказанные истории». − Я так устал от переговоров, что не думал, что клуб котируется на бирже. Если вопрос не закрыт, ты не имеешь права делать такие заявления. Начался настоящий ад. Мино хотел меня убить.

Это была только моя вина, Мино Райола не имеет к этому никакого отношения. Я потерял терпение, вот и все. Было ощущение, что я стою в зыбучих песках и пытаюсь сделать что-то, чтобы двигаться вперед, не думая о последствиях.

Если сделка сорвется сейчас, то все, мы оставим это. Я поступил неправильно, еще раз приношу свои извинения».

Эд Вудворд, который ушел из «Юнайтед» в 2022 году, считал, что для клуба крайне важно объявлять о трансферах с помпой и обстоятельно.

Когда Ибрагимовича спросили, что Вудворд писал ему тогда, он продолжил: «Вы разрушили пиар-план стоимостью 5 млн фунтов». Они планировали кампанию-сюрприз и презентацию со спецэффектами а-ля Голливуд. А я одним сообщением в соцсетях все испортил».

По итогу швед таки попробовал себя в Голливуде, когда в 2018 году перебрался в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». 4 июня 2023 года Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.