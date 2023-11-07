У Антони и Санчо есть будущее в «МЮ»? Отвечает Фабрицио Романо

Фабрицио Романо стал гостем подкаста The United Stand Марка Голдбриджа. Среди прочего итальянский инсайдер рассказал о будущем Санчо и Антони в «МЮ»:

«Мои ожидания все те же. Джейдон Санчо покинет «Манчестер Юнайтед» в январе, а Антони останется как минимум до конца сезона».

Издание ge globo сообщило, что «красные дьяволы» нашли замену Антони. В шорт-лист клуба попал Габриэл Барбоза, утверждает ge globo. Но у Романо информация другая:

«Нет, нет, на данный момент нет абсолютно ничего, намекающего на такой трансфер. Идея состоит в том, чтобы Антони остался в «Манчестер Юнайтед» и делал все возможное для команды. Судя по тому, что я слышу, на данный момент никаких переговоров нет.

Думаю, этот слух появился, потому что у Барбозы и Антони один агент. Вот почему, как мне кажется, было легко создать такую историю. Опять же, нет никаких переговоров, ничего конкретного».

Верим Фабрицио?