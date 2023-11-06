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«Похоже, что слухи о продаже его подстегнули». Фанаты «МЮ» в восторге от игры Харри Магуайра

Харри Магуайр Харри Магуайр
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Карьера Харри Магуайра напоминает американские горки. Летом его провожали из клуба, а сейчас он считается одним из лучших игроков «Манчестер Юнайтед».

Вал критики и лишение капитанской повязки не сломили англичанина, чему теперь крайне рады болельщики «красных дьяволов».

💭 Greyfog: «Магуайр обладает менталитетом монстра! Мне нравится это».

💭 RedDevilCanuck: «Он заслуживает похвалы и действительно помог нам во время кризиса травм. Санчо должен понять, что есть путь назад через усердную работу».

💭 Levenstein: «Честно говоря, я никогда не думал, что он снова будет хорош для «Юнайтед». У него действительно много уверенности, как и у меня, когда я смотрю на его игру. Очень рад этому. Он определенно доказал, что я ошибаюсь, ведь я думал, что он просто ищет легкий выход».

💭 DJ Jeff: «Приятно видеть, что стадионы фанатов больше не насмехаются над ним. Справедливый итог для него. Харри снова хорош».

💭 Castia: «Магуайр очень хорошо выглядит в последнее время. Он активен и достоин огромной похвалы за это. Надеюсь, он так и продолжит, вернув себе уверенность».

💭 Ali Dia: «Похоже, что слухи о продаже его подстегнули. Приятно это видеть. Уверенность имеет огромный вес на этом уровне. Без нее тебя съедят заживо».

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