Сэр Джим Рэтклифф планирует разработать модель мультиклубов с «Манчестер Юнайтед»

Когда дело касается футбольной деятельности, «Манчестер Юнайтед» часто считают застрявшим в прошлом, во многом из-за отсутствия энтузиазма у Глейзеров.

Но недавние сообщения предполагают, что потенциальные изменения уже не за горами. Football Insider сообщает, что сэр Джим Рэтклифф планирует модель с участием нескольких клубов, в которой «Манчестер Юнайтед» будет во главе.

Будучи давним болельщиком «Манчестер Юнайтед», сэр Джим Рэтклифф вскоре возьмет под свой контроль 25% клуба, включая спортивные вопросы на «Олд Траффорд». Мультиклубные модели, как это продемонстрировали такие клубы, как «Манчестер Сити», могут стать источником талантов во всем мире.

Более того, учитывая ограничения Брексита на подписание иностранных игроков младше 18 лет, эта модель помогает решить проблему, поскольку игроки сначала покупаются другим клубом владельца, а затем переводятся в желаемый клуб.

Сэр Джим Рэтклифф уже добился успехов с "Ницце" в Лиге 1, "Лозанной" в Швейцарии и "Абиджаном" в Африке под управлением INEOS.