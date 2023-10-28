Кин считает, что контракт Рэшфорда переоценивает его. Студия Sky Sports назвала Маркуса «не игроком топ-класса»

Форвард явно не в форме.

Манчестерское дерби на «Олд Траффорд» завершилось разгромом «Юнайтед» от «Сити» − 0:3. Перед игрой в студии Sky Sports эксперты в лице Джейми Каррагера и Роя Кина обсудили форварда «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

Легенда «Ливерпуля» заявил, что Рэшфорд не входит в число лучших атакующих игроков мира.

«Когда команда играет не очень хорошо, а это не так, у тебя не будет тех показателей, которые были в прошлом сезоне, когда все шло хорошо», - сказал Каррагер. − Ты должен делать больше. Он не игрок мирового уровня, он, вероятно, на уровень ниже. «Юнайтед» нужен кто-то лучше Маркуса Рэшфорда. Если клуб хочет вернуться к победам в Европе, то Рэшфорд не может быть вашим лучшим форвардом».

Экс-капитан «МЮ» Рой Кин сказал, что английский форвард испытывает трудности в этом сезоне. Легенда «красных дьяволов» даже нашел причину: «похмелье» после подписания нового контракта с зарплатой в 325 тысяч фунтов в неделю.

«Думаю, что несправедливо сравнивать с прошлым сезоном, потому что он был блестящим. Но я всегда волнуюсь, когда игрок подписывает новый мегаконтракт. Я всегда переживаю за игроков − не только Маркуса − что они немного расслабляются».