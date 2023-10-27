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Фердинанд назвал двух игроков, которых стоит приобрести в «МЮ». Забрать их будет проблематично

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Верит и в нынешних.

Позиция центрального защитника − одна из проблемных в «Юнайтед». Легенда клуба Рио Фердинанд назвал два хороших варианта игроков, на которых неплохо было бы обратить внимание в январе.

В беседе с Manchester Evening News Фердинанд сказал: «Парень из «Ланса» [Кевин Данзо], там есть такой, он очень хорош. Уругваец из «Барселоны» − Араухо. Независимо от того, можно его купить или нет, я думаю, что он великолепен. Он нереальный центральный защитник».

«У него есть все качества, чтобы стать идеальным для АПЛ. Я бы, наверное, сказал, что он выделяется, но будет ли он доступен − я не знаю. Всегда говорил так: чтобы быть успешной командой, необходим такой фундамент, как надежная защита, и возможность подбирать себе подобных игроков».

Он также добавил: «Если посмотреть на команды, которые выиграли лигу в последнее время − «Ливерпуль» и «Сити», − то они имели постоянство среди игроков задней линии, особенно на важных этапах сезона. А «Юнайтед», возможно, не имеет такой возможности».

Фердинанд также отметил, что Лисандро Мартинес стал большой потерей для команды, и высоко оценил игру Харри Магуайра.

«Мартинес − это огромная, огромная потеря. Его личность, его характер, его умение владеть мячом − это именно то, что нужно Тен Хагу, и в прошлом сезоне «Юнайтед» был на высоте, когда эти двое играли вместе».

«Но, опять же, с каждым выпадающим и травмированным игроком появляется возможность для кого-то другого, и в данный момент Харри Магуайр, похоже, получил шанс. Надеюсь, он сохранит форму».

В ближайшее воскресенье на «Олд Траффорд» «Юнайтед» примет соседей из «Сити».

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