10 лет назад Фергюсон составил дрим-тим из игроков «Юнайтед». Только одному футболисту гарантировано место в команде

Тренировал слишком много легенд.

Сэр Алекс Фергюсон проработал на «Олд Траффорд» целых 26 сезонов и стал одним из лучших тренеров в истории футбола. В его команде играли такие игроки как Рой Кин, Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни, Криштиану Роналду и многие другие.

В 2013 году, когда Фергюсон объявил о завершении карьеры, его попросили составить дрим-тим из игроков, которых он тренировал.

Вот как прокомментировал тогда эту просьбу легенда в интервью Sunday World: «Люди спрашивают: «Как выглядит ваша «Юнайтед» дрим-тим». Составить ее абсолютно невозможно».

«Вы просто посмотрите, какие форварды были у меня, начиная с Макклера, Хьюза, Коула, Кантона, Ван Нистелроя, Саа, Сульшера, Йорка, Шерингема. Затем современные игроки − Уэйн Руни, Ван Перси, Чичарито. Как из них выбрать? Может быть, Кантона и кто-то еще?».

«Выбирать полузащиту, наверное, было бы немного проще, потому что у вас есть Кин, Робсон и Скоулз − фантастические игрока. Также Бекхэм, Роналду и Гиггз».

Уже позже в автобиографии Фергюсон написал, что только один человек гарантированно вошел бы в его дрим-тим. Это Деннис Ирвин.

«Честно говоря, я бы сказал, что Деннис Ирвин − единственный, кто точно попадет в мою команду. Поставил бы ему 8 из 10. В одной из игр на «Хайбери» он отдал на последней минуте плохой пас назад, и Бергкамп забил. После игры меня спросили: «Вы, должно быть, разочарованы тем пасом назад». А я ответил? «Ну, одна ошибка за десять лет − это не так уж плохо». Он был невероятным игроком».