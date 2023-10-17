⚡️ Джим Рэтклифф заблокирует возвращение Гринвуд в «МЮ» (The Guardian)

Появились первые новости, связанные с новым совладельцем «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что совет директоров «МЮ» примет предложение сэра Джима Рэтклиффа о покупке 25% клуба.

Однако скорая сделка не повлияет на январские трансферные расходы клуба из-за финансовых ограничений.

Более того, велика вероятность, что красные дьяволы отпустят несколько футболистов, чтобы освободить место для летних приобретений.

По данным The Guardian, Мэйсон Гринвуд, который в настоящее время находится в аренде в «Хетафе», не вернется в клуб, если Рэтклифф войдет в совет директоров.