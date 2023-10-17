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⚡️ Джим Рэтклифф заблокирует возвращение Гринвуд в «МЮ» (The Guardian)

Джим Рэтклифф
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Появились первые новости, связанные с новым совладельцем «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что совет директоров «МЮ» примет предложение сэра Джима Рэтклиффа о покупке 25% клуба.

Однако скорая сделка не повлияет на январские трансферные расходы клуба из-за финансовых ограничений.

Mason Greenwood: Manchester United forward signs new four-year deal | Football News | Sky Sports

Более того, велика вероятность, что красные дьяволы отпустят несколько футболистов, чтобы освободить место для летних приобретений.

По данным The Guardian, Мэйсон Гринвуд, который в настоящее время находится в аренде в «Хетафе», не вернется в клуб, если Рэтклифф войдет в совет директоров.

5 комментариев

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Neron
И так урод на уроде и уроду продают ещё! Что с клубом твориться! Очень печально всё. Теперь старый маразматик будет указывать кому играть, а кого продать! Может и тренировать сам будет?!
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Steppenwolf
Так он и при Глейзерах шансов вернутся не имел.
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Master Slova
ВЕРНИТЕ ГРИНЮ В СОСТАВ!! Кстати, кто следит за Ла Лигой, он там вообще норм играет?
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Макс С
пошел на 8===) тогда
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davidrigen@gmail.com
Ответ Master Slova
ВЕРНИТЕ ГРИНЮ В СОСТАВ!! Кстати, кто следит за Ла Лигой, он там вообще норм играет?
Играет очень хорошо 1 гол и 1 голевая
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