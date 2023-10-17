⚡️ Джим Рэтклифф заблокирует возвращение Гринвуд в «МЮ» (The Guardian)
Появились первые новости, связанные с новым совладельцем «Манчестер Юнайтед».
Ожидается, что совет директоров «МЮ» примет предложение сэра Джима Рэтклиффа о покупке 25% клуба.
Однако скорая сделка не повлияет на январские трансферные расходы клуба из-за финансовых ограничений.
Более того, велика вероятность, что красные дьяволы отпустят несколько футболистов, чтобы освободить место для летних приобретений.
По данным The Guardian, Мэйсон Гринвуд, который в настоящее время находится в аренде в «Хетафе», не вернется в клуб, если Рэтклифф войдет в совет директоров.
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