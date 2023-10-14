United Tweets
Блог

Санчо заметили в ночном клубе Лондона. Джейдон был в компании сына легенды бокса

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Вы слышали о конфликте Санчо и Тен Хага. По сведениям Daily Mail, «Юнайтед» хочет отдать игрока в аренду уже в январе. Манкунианцы даже готовы выплачивать ему часть зарплаты после смены клубной прописки, пишет Daily Mail.

Последний раз Джейдон играл за «МЮ» в августе. Похоже, Санчо не сильно переживает из-за этого. Вингера заметили в Cirque Le Soir – лондонском бурлеск клубе.

Информацией поделилось издание The Sun. Отметим, что к этому источнику нужно относиться с осторожностью.

По данным таблоида, в клубе Джейдону составил компанию сын Майка Тайсона. Журналисты The Sun пообщались с людьми, которые в ту ночь были в клубе вместе с Санчо. Один человек сказал:

«По нему невозможно было сказать, что в его карьере наступил непростой момент. На лице Джейдона всю ночь была улыбка».

«Джейдон и Амир [сын Тайсона] отлично проводили время. Мы не ожидали их увидеть, тем более вместе», – заявил The Sun другой источник.

Тен Хаг ждет от Санчо извинений после заявления англичанина в соцсетях. Сообщалось, что юноша извиняться не собирается.

Верите, что Джейдон продолжит карьеру в «МЮ»?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ахма Начоо
В поисках Погба!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий