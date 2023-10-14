Санчо заметили в ночном клубе Лондона. Джейдон был в компании сына легенды бокса

Вы слышали о конфликте Санчо и Тен Хага. По сведениям Daily Mail, «Юнайтед» хочет отдать игрока в аренду уже в январе. Манкунианцы даже готовы выплачивать ему часть зарплаты после смены клубной прописки, пишет Daily Mail.

Последний раз Джейдон играл за «МЮ» в августе. Похоже, Санчо не сильно переживает из-за этого. Вингера заметили в Cirque Le Soir – лондонском бурлеск клубе.

Информацией поделилось издание The Sun. Отметим, что к этому источнику нужно относиться с осторожностью.

По данным таблоида, в клубе Джейдону составил компанию сын Майка Тайсона. Журналисты The Sun пообщались с людьми, которые в ту ночь были в клубе вместе с Санчо. Один человек сказал:

«По нему невозможно было сказать, что в его карьере наступил непростой момент. На лице Джейдона всю ночь была улыбка».

«Джейдон и Амир [сын Тайсона] отлично проводили время. Мы не ожидали их увидеть, тем более вместе», – заявил The Sun другой источник.

Тен Хаг ждет от Санчо извинений после заявления англичанина в соцсетях. Сообщалось, что юноша извиняться не собирается.

Верите, что Джейдон продолжит карьеру в «МЮ»?