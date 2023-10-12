United Tweets
Блог

Британский The Athletic опубликовал скаутский отчет по Рою Кину. Так начиналась большая карьера будущей легенды «МЮ»

Клубы Клубы
Рой Кин Рой Кин
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Брайан Клаф Брайан Клаф
Футбол Футбол

Пророческие слова.

Карьера Роя Кина могла закончиться, так и не успев начаться. Когда ирландцу было всего 14 лет, один из скаутов фактически списал его, назвав в отчете «слишком маленьким». Далее последовала серия отказов после просмотров, однако удача все-таки улыбнулась Кину: его взяли в полупрофессиональный клуб «Коб Рэмблерс».

Там он провел всего один сезон, но получил звание «Игрок года». За старшую и молодежную команды «Коб» Кин сыграл 47 раз, забив 11 голов. В основном он действовал на правом фланге, а не в центре полузащиты.

Все изменилось в феврале 1990 года, когда молодежная команда «Рэмблерс» поехала в Дублин на игру против «Бельведера». На ней присутствовал скаут «Ноттингем Форест» Ноэль Маккейб, чьей целью был левый форвард Джейми Каллимор.

Команда проиграла 0:4, Каллимор выглядел плохо, и, по данным The Athletic, Джейми профессиональным футболистом по итогу не стал − устроился почтальоном. Маккейба поразил другой игрок − с фамилией Кин на спине.

В отчете скаута «Форест», который оказался в руках The Athletic, есть пророческие слова о будущем капитане «Юнайтед»: «Кин показал мне, что обладает хорошим мастерством и видением поля, находя игроков своими передачами. Он агрессивен в борьбе за мяч и участвует во всей борьбе в центре поля. Его темп очень хорош, ему нравится брать на себя игроков и бежать к задней линии».

Маккейб также высоко оценил кроссы Роя, и, несмотря на распространенное мнение о низком росте игрока, отметил силу его верхней половины тела.

В заключении скаут написал: «На мой взгляд, он игрок, которого нужно взять на просмотр в «Форест». Немедленно».

Вот как Ноэль Маккейб вспоминает тот судьбоносный день: «Я пришел посмотреть на Каллимора, но, на мой взгляд, он оказался обычным, ничем не выделяющимся игроком. Я знал одно: чтобы добиться успеха в Англии, нужно быть лучше, чем просто игроком.

Что меня поразило в Рое, так это его умение проходить сквозь игроков. Он делал это с легкостью, что было редкостью тогда и еще большая редкость сейчас. Я поговорил с его тренером, узнал его номер телефона и договорился встретиться в отеле «Эшлинг» в Дублине.

Мы хорошо пообщались, и я сказал ему, что хочу устроить просмотр в «Форест». Он никогда и нигде не проходил просмотры, что меня удивило. У меня сложилось впечатление, что он едет в Англию, чтобы стать профессиональным футболистом».

Остальное уже история. Рою Кину удалось поработать с легендарным Брайаном Клафом, а после оказаться в руках великого сэра Алекса Фергюсона.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий