Британский The Athletic опубликовал скаутский отчет по Рою Кину. Так начиналась большая карьера будущей легенды «МЮ»

Пророческие слова.

Карьера Роя Кина могла закончиться, так и не успев начаться. Когда ирландцу было всего 14 лет, один из скаутов фактически списал его, назвав в отчете «слишком маленьким». Далее последовала серия отказов после просмотров, однако удача все-таки улыбнулась Кину: его взяли в полупрофессиональный клуб «Коб Рэмблерс».

Там он провел всего один сезон, но получил звание «Игрок года». За старшую и молодежную команды «Коб» Кин сыграл 47 раз, забив 11 голов. В основном он действовал на правом фланге, а не в центре полузащиты.

Все изменилось в феврале 1990 года, когда молодежная команда «Рэмблерс» поехала в Дублин на игру против «Бельведера». На ней присутствовал скаут «Ноттингем Форест» Ноэль Маккейб, чьей целью был левый форвард Джейми Каллимор.

Команда проиграла 0:4, Каллимор выглядел плохо, и, по данным The Athletic, Джейми профессиональным футболистом по итогу не стал − устроился почтальоном. Маккейба поразил другой игрок − с фамилией Кин на спине.

В отчете скаута «Форест», который оказался в руках The Athletic, есть пророческие слова о будущем капитане «Юнайтед»: «Кин показал мне, что обладает хорошим мастерством и видением поля, находя игроков своими передачами. Он агрессивен в борьбе за мяч и участвует во всей борьбе в центре поля. Его темп очень хорош, ему нравится брать на себя игроков и бежать к задней линии».

Маккейб также высоко оценил кроссы Роя, и, несмотря на распространенное мнение о низком росте игрока, отметил силу его верхней половины тела.

В заключении скаут написал: «На мой взгляд, он игрок, которого нужно взять на просмотр в «Форест». Немедленно».

Вот как Ноэль Маккейб вспоминает тот судьбоносный день: «Я пришел посмотреть на Каллимора, но, на мой взгляд, он оказался обычным, ничем не выделяющимся игроком. Я знал одно: чтобы добиться успеха в Англии, нужно быть лучше, чем просто игроком.

Что меня поразило в Рое, так это его умение проходить сквозь игроков. Он делал это с легкостью, что было редкостью тогда и еще большая редкость сейчас. Я поговорил с его тренером, узнал его номер телефона и договорился встретиться в отеле «Эшлинг» в Дублине.

Мы хорошо пообщались, и я сказал ему, что хочу устроить просмотр в «Форест». Он никогда и нигде не проходил просмотры, что меня удивило. У меня сложилось впечатление, что он едет в Англию, чтобы стать профессиональным футболистом».

Остальное уже история. Рою Кину удалось поработать с легендарным Брайаном Клафом, а после оказаться в руках великого сэра Алекса Фергюсона.