Рио Фердинанд назвал лучшего завершителя «Юнайтед». И это не Роналду

Довольно предсказуемый выбор.

В недавнем интервью для официального сайта «Юнайтед» Рио Фердинанда попросили назвать лучшего завершителя, с которым он играл в клубе.

«Для меня это Руд [ван Нистелрой]. Думаю, что все остальные нападающие (с которыми он играл) тоже согласятся с этим.

Оле-Гуннар находится рядом, он был думающим завершителем. Его голы всегда были спокойными, и он был великолепен в инстинктивных вещах, но я должен выбрать Руда. Он был абсолютным и самым безжалостным завершителем из всех, с кем я играл».

Нидерландец Руд ван Нистелрой считается одним из самых результативных форвардов АПЛ. В 219 матчах за «красных дьяволов» он забил 150 раз.

В 2006 году Ван Нистелрой покинул «Олд Траффорд» и перешел в «Мадрид». В списке лучших бомбардиров «Юнайтед» футболист занимает место за пределами первой десятки, при этом он забил на пять голов больше, чем Роналду.