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Рио Фердинанд назвал лучшего завершителя «Юнайтед». И это не Роналду

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Довольно предсказуемый выбор.

В недавнем интервью для официального сайта «Юнайтед» Рио Фердинанда попросили назвать лучшего завершителя, с которым он играл в клубе.

«Для меня это Руд [ван Нистелрой]. Думаю, что все остальные нападающие (с которыми он играл) тоже согласятся с этим.

Оле-Гуннар находится рядом, он был думающим завершителем. Его голы всегда были спокойными, и он был великолепен в инстинктивных вещах, но я должен выбрать Руда. Он был абсолютным и самым безжалостным завершителем из всех, с кем я играл».

Нидерландец Руд ван Нистелрой считается одним из самых результативных форвардов АПЛ. В 219 матчах за «красных дьяволов» он забил 150 раз.

В 2006 году Ван Нистелрой покинул «Олд Траффорд» и перешел в «Мадрид». В списке лучших бомбардиров «Юнайтед» футболист занимает место за пределами первой десятки, при этом он забил на пять голов больше, чем Роналду.

4 комментария

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Александр Машков
Ответ Nurlan Umirzakov
А статистика говорит что Руни лучший
Руни вообще вне конкуренции..... Легенда!
+2
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Nurlan Umirzakov
А статистика говорит что Руни лучший
+1
-1
0
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Дима Костылев
Ван перси тоже хорош был! Жаль что мало поиграл за мю
0
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ranelgee
Мне кажется, там даже думать не надо. Цифры всё говорят сами за себя. 1. Уэйн Руни 2. Бобби Чарльтон
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