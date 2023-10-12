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«Я равняюсь на него». Расмус Хейлунд счастлив играть в одной команде со своим кумиром

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Расмус Хейлунд признался, что Маркуса Рэшфорд был его кумиром, несмотря на небольшую разницу в возрасте между игроками.

«Мне очень нравится с ним играть, — сказал форвард датскому изданию Tipsbladet. — Он игрок мирового уровня. Я равнялся и равняюсь на него, хоть он всего на несколько лет старше меня. Он очень многого добился с тех пор, как пришел в команду в 19-летнем возрасте и забил «Мидтьюлланду». Я думаю, за это время он стал великим игроком, и, конечно, здорово, что теперь мы товарищи по команде».

Хейлунд только начал свой путь на «Олд Траффорд», но он уже забил три гола за команду Тен Хага. Однако его дебют, к сожалению, совпал со спадом формы Рэшфорда, который пока отметился лишь одним голом с начала сезона.

Однако впереди команду ждет много игр, поэтому мы наверняка еще увидим результаты взаимодействия двух нападающих на поле.

3 комментария

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anti4ex
ну в этом сезоне (пока что) Расмус превзошёл своего кумира
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Neron
17 было Рэшфорду тогда, а не 19. Потому что на следующий день после матча с Митьюлландом он пошёл в школу!
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