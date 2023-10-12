📹Сборная Дании опубликовала видео с Хейлундом. Форвард «МЮ» отлично сыграл корпусом и забил неожиданный гол

Повторит ли в официальной игре?

Новичок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд, как и многие другие игроки, отбыл в расположение сборной. В ближайшее время Дании предстоит сыграть против Казахстана и Сан-Марино.

Во время тренировочного матча датский форвард был под жесткой опекой защитника и хорошо работал корпусом. Его держали с мячом спиной к воротам и кажется, что любой другой игрок бы попытался отдать пас или сделал бы вид, что на нем фолят. Однако Расмус Хейлунд исхитрился не только пробить по воротам и забить, но и сделал это неожиданно − пяткой.

В последнее время Расмус вынужденно стал основным игроком «МЮ». На его счету гол в ворота «Баварии» и дубль «Галатасараю».

В АПЛ 20-летний игрок пока не забил, но вряд ли кто-то сомневается, что он будет в стартовом составе на матч против «Шеффилда», который состоится сразу после международного перерыва.