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📹Сборная Дании опубликовала видео с Хейлундом. Форвард «МЮ» отлично сыграл корпусом и забил неожиданный гол

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Повторит ли в официальной игре?

Новичок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд, как и многие другие игроки, отбыл в расположение сборной. В ближайшее время Дании предстоит сыграть против Казахстана и Сан-Марино.

Во время тренировочного матча датский форвард был под жесткой опекой защитника и хорошо работал корпусом. Его держали с мячом спиной к воротам и кажется, что любой другой игрок бы попытался отдать пас или сделал бы вид, что на нем фолят. Однако Расмус Хейлунд исхитрился не только пробить по воротам и забить, но и сделал это неожиданно − пяткой.

В последнее время Расмус вынужденно стал основным игроком «МЮ». На его счету гол в ворота «Баварии» и дубль «Галатасараю».

В АПЛ 20-летний игрок пока не забил, но вряд ли кто-то сомневается, что он будет в стартовом составе на матч против «Шеффилда», который состоится сразу после международного перерыва.

4 комментария

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dem
«Вынужденно стал основным игроком» - т.е он не хотел, но пришлось?
А гол действительно классный.
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QWertY
Хейлунд имеет все, чтобы стать крутым форвардом. Но для этого нужны качественные фланги, а не трэшфорды
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Rufatik
Сколько он подобным образом сделал передач в этом сезоне, но его партнеры не всегда ожидают их из-за своей малой подвижности
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Никита Никулин
Автор
Ответ dem
«Вынужденно стал основным игроком» - т.е он не хотел, но пришлось? А гол действительно классный.
Пришлось, так как других нормальных форвардов у Тен Хага нет. Потому и вынужденно стал. Планировали постепенно вводить.
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