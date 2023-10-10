😨 «Юнайтед» может подписать топ-защитника уже в январе. Есть шорт-лист из четырех фамилий (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» ищет варианты для усиления линии обороны.

Руководство считает, что команде Эрика тен Хага нужен новый центральный защитник.

По информации Фабрицио Романо, красные дьяволы могут обратиться на трансферный рынок уже в январе.

Есть даже шорт-лист, состоящий из четырех футболистов: Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Эдмонд Тапсоба («Байер»), Антониу Силва («Бенфика») и Гонсалу Инасиу («Спортинг»).

Харри Магуайр, Виктор Линделеф и Джонни Эванс, скорее всего, покинут «Олд Траффорд» следующим летом, поэтому манкунианцы хотят «сыграть на опережение», чтобы не переплачивать летом.