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😨 «Юнайтед» может подписать топ-защитника уже в январе. Есть шорт-лист из четырех фамилий (Фабрицио Романо)

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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» ищет варианты для усиления линии обороны.

Руководство считает, что команде Эрика тен Хага нужен новый центральный защитник.

По информации Фабрицио Романо, красные дьяволы могут обратиться на трансферный рынок уже в январе.

Edmond Tapsoba: Just how good is he really? - PasquaSports

Есть даже шорт-лист, состоящий из четырех футболистов: Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Эдмонд Тапсоба («Байер»), Антониу Силва («Бенфика») и Гонсалу Инасиу («Спортинг»).

Харри Магуайр, Виктор Линделеф и Джонни Эванс, скорее всего, покинут «Олд Траффорд» следующим летом, поэтому манкунианцы хотят «сыграть на опережение», чтобы не переплачивать летом.

3 комментария

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Чёрный тюльпан
А зимой ведь так просто осуществлять большие трансферы, когда сезон в самом разгаре, и клубу банально могут вести борьбу в нескольких соревнованиях. Маловероятно, что Байер к зимнему ТО сольёт шансы на хоть один из турниров, чтобы взять и отпустить Тапсобу. Бенфика и Спортинг соперничают друг с другом, тем более им важно далеко заходить в еврокубках, чтобы показывать товар лицом. Не будет кто-то из них ослаблять свою линию обороны (что Инасиу, что Силва - ключевые игроки), слив по итогу конкуренту внутреннее первенство. Вот Тодибо Ницца возможно и продаст, он там как раз "хорошо пасует", а тен Хагу большего и не надо.
Трансфер Гонсалу не вяжется ещё и по причине того, что он левоногий ЦЗ, когда есть Мартинес. Следовательно либо им интересуются, потому что не верят особо в здоровье аргентинца, либо не интересуются вовсе, потому что сам Инасиу на лавку не поедет в МЮ, чтобы место Линдедыра занять. Если уж Магуайр, Витёк и Эванс покинут клуб летом, то минимум 2 ЦЗ нужно, потому что на травматов Варана и Лисандро я бы не рассчитывал, так и без защитников можно остаться вообще по ходу сезона, что снова Шо будет в центре играть. Джонни, кстати, уместно было бы оставить. Он много не получает, самоотдача в каждом матче, пасовать умеет, игровое время не просит. Для ротации самое оно, тем более опыт есть огромный, а ещё "ДНК" времён Фергюсона, что может речь толкнуть в раздевалке.
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Сухроб Сухроб
Главное чтобы был крепким,а не хрустальным
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soda overdose
Ответ Чёрный тюльпан
А зимой ведь так просто осуществлять большие трансферы, когда сезон в самом разгаре, и клубу банально могут вести борьбу в нескольких соревнованиях. Маловероятно, что Байер к зимнему ТО сольёт шансы на хоть один из турниров, чтобы взять и отпустить Тапсобу. Бенфика и Спортинг соперничают друг с другом, тем более им важно далеко заходить в еврокубках, чтобы показывать товар лицом. Не будет кто-то из них ослаблять свою линию обороны (что Инасиу, что Силва - ключевые игроки), слив по итогу конкуренту внутреннее первенство. Вот Тодибо Ницца возможно и продаст, он там как раз "хорошо пасует", а тен Хагу большего и не надо. Трансфер Гонсалу не вяжется ещё и по причине того, что он левоногий ЦЗ, когда есть Мартинес. Следовательно либо им интересуются, потому что не верят особо в здоровье аргентинца, либо не интересуются вовсе, потому что сам Инасиу на лавку не поедет в МЮ, чтобы место Линдедыра занять. Если уж Магуайр, Витёк и Эванс покинут клуб летом, то минимум 2 ЦЗ нужно, потому что на травматов Варана и Лисандро я бы не рассчитывал, так и без защитников можно остаться вообще по ходу сезона, что снова Шо будет в центре играть. Джонни, кстати, уместно было бы оставить. Он много не получает, самоотдача в каждом матче, пасовать умеет, игровое время не просит. Для ротации самое оно, тем более опыт есть огромный, а ещё "ДНК" времён Фергюсона, что может речь толкнуть в раздевалке.
"Ницца" тоже неплохо начала, за еврокубки будут цепляться. Даже если и отпустят Тодибо, то за оверпрайс. Пойдут ли на это в руководстве после промашек с переплатами за Санчо и Антони - вопрос. Наверняка на такой случай у ЭТХ найдется кто-то на примете из Эредивизи
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