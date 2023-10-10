😨 «Юнайтед» может подписать топ-защитника уже в январе. Есть шорт-лист из четырех фамилий (Фабрицио Романо)
«Манчестер Юнайтед» ищет варианты для усиления линии обороны.
Руководство считает, что команде Эрика тен Хага нужен новый центральный защитник.
По информации Фабрицио Романо, красные дьяволы могут обратиться на трансферный рынок уже в январе.
Есть даже шорт-лист, состоящий из четырех футболистов: Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Эдмонд Тапсоба («Байер»), Антониу Силва («Бенфика») и Гонсалу Инасиу («Спортинг»).
Харри Магуайр, Виктор Линделеф и Джонни Эванс, скорее всего, покинут «Олд Траффорд» следующим летом, поэтому манкунианцы хотят «сыграть на опережение», чтобы не переплачивать летом.
Трансфер Гонсалу не вяжется ещё и по причине того, что он левоногий ЦЗ, когда есть Мартинес. Следовательно либо им интересуются, потому что не верят особо в здоровье аргентинца, либо не интересуются вовсе, потому что сам Инасиу на лавку не поедет в МЮ, чтобы место Линдедыра занять. Если уж Магуайр, Витёк и Эванс покинут клуб летом, то минимум 2 ЦЗ нужно, потому что на травматов Варана и Лисандро я бы не рассчитывал, так и без защитников можно остаться вообще по ходу сезона, что снова Шо будет в центре играть. Джонни, кстати, уместно было бы оставить. Он много не получает, самоотдача в каждом матче, пасовать умеет, игровое время не просит. Для ротации самое оно, тем более опыт есть огромный, а ещё "ДНК" времён Фергюсона, что может речь толкнуть в раздевалке.