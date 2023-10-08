«Умный трансфер». Эриксен впечатлен адаптацией новичка «Юнайтед»

Вынужденно оказался в основе.

Хавбек «МЮ» Кристиан Эриксен впечатлен «умным трансфером», который адаптировался к стилю игры клуба. Датчанин впечатлился тем, как его соотечественник Расмус Хейлунд начал карьеру в Манчестере.

«Я думаю, что Расмус Хейлунд был очень умным трансфером, − сказал он. − Он вписался в команду, адаптировался к стилю игры, понял идеи тренера и вообще он хороший, трудолюбивый парень».

Хейлунд перебрался этим летом из «Аталанты» за 72 млн фунтов. Мощный форвард уже успел забить три мяча.

На международном уровне Эриксен и Хейлунд воссоединятся для участия в отборочных матчах Евро-2024 в составе сборной Дании.