United Tweets
Блог

«Умный трансфер». Эриксен впечатлен адаптацией новичка «Юнайтед»

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
Клубы Клубы
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Футбол Футбол

Вынужденно оказался в основе.

Хавбек «МЮ» Кристиан Эриксен впечатлен «умным трансфером», который адаптировался к стилю игры клуба. Датчанин впечатлился тем, как его соотечественник Расмус Хейлунд начал карьеру в Манчестере.

«Я думаю, что Расмус Хейлунд был очень умным трансфером, − сказал он. − Он вписался в команду, адаптировался к стилю игры, понял идеи тренера и вообще он хороший, трудолюбивый парень».

Хейлунд перебрался этим летом из «Аталанты» за 72 млн фунтов. Мощный форвард уже успел забить три мяча.

На международном уровне Эриксен и Хейлунд воссоединятся для участия в отборочных матчах Евро-2024 в составе сборной Дании.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий