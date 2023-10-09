Алехандро Гарначо стал отцом в 19 лет🐣

Восходящая звезда «МЮ» Алехандро Гарначо на днях стал отцом. У 19-летнего футболиста и его девушки Эвы Гарсии родился сын – малыша назвали Энцо Гарсия Гарначо.

Гарначо и Эва встречаются несколько лет, их первое публичное появление вместе произошло в 2021 году, а знакомы они были задолго до этого.

Эва – главная поддержка для Алехандро, девушку часто можно увидеть на трибунах «Олд Траффорд».

Поздравляем молодых родителей!