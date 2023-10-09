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Алехандро Гарначо стал отцом в 19 лет🐣

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Восходящая звезда «МЮ» Алехандро Гарначо на днях стал отцом. У 19-летнего футболиста и его девушки Эвы Гарсии родился сын – малыша назвали Энцо Гарсия Гарначо.

 

Гарначо и Эва встречаются несколько лет, их первое публичное появление вместе произошло в 2021 году, а знакомы они были задолго до этого.

Эва – главная поддержка для Алехандро, девушку часто можно увидеть на трибунах «Олд Траффорд».

Поздравляем молодых родителей!

3 комментария

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Direct free kick
Странно, что без татух родился
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**Iscander**
Когда ты уже состоявшаяся личность, есть деньги, работа и жилье, то в принципе это нормально, а не как некоторые, в таком возрасте сидят на шее у родителей. Счастья молодым.
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ten Hag
Сам еще дитя Гарначо)
С другой стороны, один в 18 лет может быть готов к такому ответственному шагу, а иные и в 30 еще не готовы
Счастья молодым! :)

P.S. На тренировки не опаздывать!
Отстраню!
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