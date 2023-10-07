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😲 «Они купили много игроков за большие деньги». Златан выступил в защиту Глейзеров, заявив, что они вкладывают в клуб

Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Глейзеры
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Златан Ибрагимович не считает, что проблемы «Манчестер Юнайтед» связаны только с нынешними владельцами клуба. «Сейчас в «Ман Юнайтед» идут какие-то протесты по поводу того, что владельцы должны его продать и все такое, но напомню, что Глейзеры вкладывают деньги.  Это не значит, что они не инвестируют, потому что они привлекли много игроков за большие деньги. Поэтому я думаю, что немного неправильно говорить, что они не делают того, чего от них ждут болельщики. Я не знаю, какая реальная причина стоит за всем этим», - заявил Златан.

Фанаты поспорили с футболистом.

💭 «Главная проблема в том, что они назначают на руководящие должности людей, не разбирающихся в футболе».

💭 «Абрамович был почти на каждом матче «Челси». Глейзеры вообще не интересуются «МЮ».

💭 «Для них это просто денежный проект. Вот и все».

💭 «Они ни цента на трансферы. И сами в этом признавались».

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