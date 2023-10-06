А их так ждали: 5 громких трансферов «МЮ», ставших разочарованием для клуба

Большие ресурсы не всегда гарантируют успех в футболе. Провалы «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке за последнее десятилетие являются доказательством этого утверждения.

Лишь немногие громкие трансферы принесли успех «красным дьяволам». Талантливые игроки, провалившиеся в «Юнайтед», добились успеха в других клубах до или после своего пребывания на «Олд Траффорд».

Давайте посмотрим на пять суперзвезд, которым не повезло после перехода в «Манчестер Юнайтед».

Донни ван де Бек

Переход Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед», несомненно, разочаровал все заинтересованные стороны. С момента прибытия на «Олд Траффорд» в 2020 году голландский полузащитник изо всех сил пытается обеспечить себе место в стартовом составе.

Несмотря на то, что в «Аяксе» он продемонстрировал многообещающие способности, в «Юнайтед» его затмили другие полузащитники. Травмы и нестабильное игровое время помешали ему адаптироваться в Премьер-лиге.

В 62 матчах во всех турнирах за «красных дьяволов» голландец забил всего два гола и сделал две результативные передачи.

Поль Погба

У Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» были удачные моменты, но в конечном итоге его трансфер будет расценен как разочаровывающий по многим причинам. Несмотря на то, что время от времени он демонстрировал свой огромный талант, стабильность была постоянной проблемой для Погба. Кроме того, отношения Поля с клубом и его болельщиками были омрачены слухами о его желании уйти.

Все эти факторы способствовали возникновению чувства нереализованного потенциала. Это заставило многих поверить в то, что время Погба в «Манчестер Юнайтед» не оправдало тех высоких ожиданий, которые сопровождали его возвращение в клуб.

Джейдон Санчо

Похоже, карьера Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» может очень скоро подойти к концу. Английский вингер присоединился к «Юнайтед» летом 2021 года. Но на «Олд Траффорд» он был лишь тенью того игрока, который поразил всех в «Боруссии».

Санчо не показал стабильных результатов, а недавняя ссора с тренером «Юнайтед» Эриком тен Хагом стала еще одной проблемой футболиста в клубе.

Голландский тренер раскритиковал Санчо на пресс-конференции, на что юноша довольно резко отреагировал в социальных сетях. Не похоже, что англичанин хочет вернуться в состав, поскольку он отказался извиниться перед Тен Хагом за свои действия.

Падение Санчо лучше всего может проиллюстрировать его статистика. В Дортмунде он забил 50 голов и отдал 64 результативные передачи в 137 матчах во всех соревнованиях. За «Юнайтед» он забил всего 12 голов и отдал шесть результативных передач в 82 матчах во всех соревнованиях.

Анхель Ди Мария

Аргентинский нападающий прибыл на «Олд Траффорд» после громкого трансфера из «Реала», и на него возлагались большие надежды.

Однако время Анхеля в Англии было омрачено борьбой с травмами. Несмотря на то, что он продемонстрировал проблески своего неоспоримого таланта, он изо всех сил пытался адаптироваться к физическим условиям Премьер-лиги.

В конечном итоге неудовлетворительная игра Ди Марии и разногласия с тогдашним тренером Луи ван Галом привели к его переходу в «Пари Сен-Жермен» всего через один сезон.

Это разочаровало болельщиков «Манчестер Юнайтед», поскольку они надеялись, что Ди Мария станет тем игроком, который поможет клубу вернуться на вершину английского футбола. Он забил всего четыре гола и отдал 12 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах за «красных дьяволов».

Алексис Санчес

Новость о трансфере Алексиса Санчеса и видео, где он играл на пианино «Glory, Glory, Man United», была, пожалуй, его лучшим моментом в футболке «Юнайтед».

Алексис плохо подходил для «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Разочарование росло с каждым неудачным выступлением, и вскоре его отправили в аренду в миланский «Интер», и в конце концов он присоединился к ним на постоянной основе в 2020 году.

Санчес забил всего пять голов и отдал девять результативных передач в 45 матчах во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед». Зато в «Арсенале» чилиец забил 80 голов и отдал 45 результативных передач в 166 матчах во всех соревнованиях.