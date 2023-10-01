«Юнайтед» ищет замену Мартинесу среди молодежи. Тен Хаг вызвал 19-летнего воспитанника на тренировку перед матчем с «Галатасараем»

Кризис в защите продолжается.

«Юнайтед» остался без Лисандро Мартинеса, которому потребовалась новая операция из-за неправильного заживления плюсневой кости после перелома, полученного в апреле. Ожидается, что аргентинец выбыл на два или три месяца. Это очередная болезненная потеря в уже сильно поредевшем составе защитников «красных дьяволов».

Эрику тен Хагу ничего не осталось, кроме как обратиться к воспитанникам клуба, чтобы закрыть проблемную позицию. Manchester Evening News сообщил, что защитник академии Вилли Камбвала был вызван на тренировку основной команды перед матчем Лиги чемпионов с «Галатасараем».

19-летний Камбвала еще не дебютировал за взрослую команду, но травма Мартинеса может подарить ему эту возможность. Центральный защитник прошел академию французского «Сошо», но в 2020 году «Юнайтед» подписал его за £3,5 миллиона, обойдя в гонке «Ливерпуль».

Камбвала регулярно появлялся в стартовом составе команд U18 и U21 во время своего пребывания в «красных дьяволах». Теперь же, если он произведет впечатление на Тен Хага, юный защитник может получить свой долгожданный дебют в основе.