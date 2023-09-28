⚡️😮 Опа. ESPN подозревает, что у тен Хага есть конфликт еще с двумя игроками «МЮ». Именно поэтому Санчо не приносит извинения, а выжидает 😯

По информации ESPN, проблемы с дисциплиной в «Манчестер Юнайтед» не заканчиваются на скандале с Джейдоном Санчо.

Эрик тен Хаг обеспокоен отношением еще двух игроков основной команды. Их имена остаются неизвестны. Предполагается, что именно поэтому Санчо выдерживает паузу, отказываясь приносить извинения главному тренеру.

Голландец пытается контролировать ситуацию, показывая возможные последствия на примере англичанина.

Ясно одно: если Санчо не извинится, то покинет клуб в зимнее трансферное окно. Независимо от уровня спроса со стороны других клубов.

Есть предположения?