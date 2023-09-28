United Tweets
Блог

⚡️😮 Опа. ESPN подозревает, что у тен Хага есть конфликт еще с двумя игроками «МЮ». Именно поэтому Санчо не приносит извинения, а выжидает 😯

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

По информации ESPN, проблемы с дисциплиной в «Манчестер Юнайтед» не заканчиваются на скандале с Джейдоном Санчо.

Эрик тен Хаг обеспокоен отношением еще двух игроков основной команды. Их имена остаются неизвестны. Предполагается, что именно поэтому Санчо выдерживает паузу, отказываясь приносить извинения главному тренеру.

Manchester United Soccer – Manchester United News, Scores, Stats, Rumors & More | ESPN

Голландец пытается контролировать ситуацию, показывая возможные последствия на примере англичанина.

Ясно одно: если Санчо не извинится, то покинет клуб в зимнее трансферное окно. Независимо от уровня спроса со стороны других клубов.

Есть предположения?

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Football Forever
Может и Рэш воду мутит, кто знает.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
saric
Блин этож как клубы не защищены по сути... Купили за кучу бабла футболиста, а он решил обидеться и что теперь продавать в 5 раз дешевле? С другой стороны сами виноваты
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Neron
Выгнать нафиг всех саботажников! Я уверен, что это не Бруну, не Каземиро, не Варан! А этих беспредельных инстадив отправить к арабам, пусть им голову делают! Порядок должен быть!
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serdar Shallyyev
Рашфорд вяло играет, может он и Марс. Три мушкетёра.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus83
Ответ crispymousse
Ты думаешь самому Санчо выгодно "конфликтовать"? По-моему, тут виноват 10хаг, раз не умеет находить общий язык со всеми. Один из признаков топ-тренеров, между прочим.
Санчо показывал мега футбол от которого фанаты бесновались на трибунах? Забивал голы как Скоулз? Пасовал как Бекхэм? Накручивал игроков как Гиггз? Тогда я понимаю можно обидется, а тут посредственность расплакалась. тьфу.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Powell
Ответ Ole Gunor
Помнится, когда Хага назначили, то я очень проникся идеей и даже посчитал, что разумное решение и реально интересный вариант. Но по всей видимости, быть у руля Аякса и руководить пусть и состоявшимися игроками, но все таки еще не сформировавшимися звездами, многие из которых даже за пределы чемпа Голландии так и не уедут, а совсем другое, стать главным мало того в таком клубе, а еще и иметь дело с такими игроками, хотя бы по именам. Ему бы надо транзитом еще было через пару клубов проехать а потом уже в МЮ.
А как ты считаешь,кто бы справился с МЮ сейчас? Кто бы пришел на момент когда пригласили Тен Хага и вернул бы МЮ в топы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Чую среди предполагаемых Мактомини 🤔 хоть он не игрок основы
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
и чего он выжидает?
что придёт дядюшка вудварт и нагнёт не ленивых примадонн которые нормально тренироваться не хотят а тренера который посмел критиковать лентяев?
Обьясните ему что дядюшки вудварта больше нет в клубе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ole Gunor
Помнится, когда Хага назначили, то я очень проникся идеей и даже посчитал, что разумное решение и реально интересный вариант. Но по всей видимости, быть у руля Аякса и руководить пусть и состоявшимися игроками, но все таки еще не сформировавшимися звездами, многие из которых даже за пределы чемпа Голландии так и не уедут, а совсем другое, стать главным мало того в таком клубе, а еще и иметь дело с такими игроками, хотя бы по именам. Ему бы надо транзитом еще было через пару клубов проехать а потом уже в МЮ.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
Ответ Neron
Выгнать нафиг всех саботажников! Я уверен, что это не Бруну, не Каземиро, не Варан! А этих беспредельных инстадив отправить к арабам, пусть им голову делают! Порядок должен быть!
тут и к бабке ходить не нужно.
уверен что это кто то из паспортистов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reright18
Ответ saric
Блин этож как клубы не защищены по сути... Купили за кучу бабла футболиста, а он решил обидеться и что теперь продавать в 5 раз дешевле? С другой стороны сами виноваты
Как будто это только в футболе такое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HekpoTOM
Ответ crispymousse
Ты думаешь самому Санчо выгодно "конфликтовать"? По-моему, тут виноват 10хаг, раз не умеет находить общий язык со всеми. Один из признаков топ-тренеров, между прочим.
то есть, если Ферги шв
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HekpoTOM
Ответ crispymousse
Ты думаешь самому Санчо выгодно "конфликтовать"? По-моему, тут виноват 10хаг, раз не умеет находить общий язык со всеми. Один из признаков топ-тренеров, между прочим.
то есть , если Ферги швырнул бутсу в Бекха, то он перестал быть топом? охренеть у тебя выводы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
siralexf
Ответ Serdar Shallyyev
Рашфорд вяло играет, может он и Марс. Три мушкетёра.
Марс точно нет, он набирает форму, получает постепенно больше игрового времени, уже забил и после замены Тен Хаг его тепло поприветсвовал с улыбкой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий