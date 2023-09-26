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😡 «Раздражающий, ленивый и нестабильный». Фанаты «МЮ» крайне недовольны формой Рэшфорда в новом сезоне

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Неудачный старт сезона Маркуса Рэшфорда разочаровал фанатов «МЮ», обнадеженных игрой нападающего в прошлом сезоне.

Англичанин отличился лишь один раз за семь матчей нового сезона, а кризисная ситуация клуба лишь усугубила реакцию фанатов.

'So greedy despite his limitations': Man United fans growing frustrated with Marcus Rashford

💭 Em765: «Это именно тот Рэшфорд, который и есть на самом деле. Он играет на этом уровне около пяти лет. Способный к яркости, но нестабильный, а иногда еще раздражающий и ленивый».

💭 Quagmire Maguire: «Столько оправданий для Рэшфорда. То это вина Моуринью, потом Рангника, Оле - не тренер, он не может играть слева, ему нужно играть через середину, он не девятка, он должен играть справа, он не может играть справа, ему нужно играть слева, ему нужен Шоу, у него была травма спины 3 года назад... Он просто дерьмовый футболист!»

💭 Stw2022: «Он так играет почти всегда. Человек просто не понимает всю ценность атаки и владения. 60-70% наших атак заканчиваются «фактором Рэшфорда». Он страшно жадный, несмотря».

💭 Craig Ward: «Его пластичность ужасна. Работоспособность ужасна. Он ленив в нападении и очень медленно принимает решения. А еще это большой друг Санчо».

11 комментариев

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Dmitry Zhiharev
все по факту пишут. согласен по всем пунктам
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Elik1989
Заголовок - отражение всего МЮ.
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Кирилл Богатёнков
Он один играет в этом составе, хотя бы пытается что то делать 😑
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Ложный Латераль
Ну поспешили в МЮ ему дать большой контракт, вот и вернулся на свой стандартный уровень. Под конец контракта еще покажет одну вспышку с 25+ голов, если до того момента не станет следующим, кого проводят со скандалом
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Владислав Дегтярёв
Ему давно пора посидеть на лавке, но он неприкасаемый. ИМХО, Даже Роналду был более полезен чем нынешний Маркус. Плевать что он ленивый аки Роналду, главное что Рэшфорд неспособен пасовать. Безмозглый игрок, но физически феноменальный, на этой феноменальности и пике формы выдал прошлый сезон. Тен Хааг никаких воспитательных мер не предпринимает, значит Рэшфорд так и останется тупым бегунком.
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Владислав Дегтярёв
Ответ Кирилл Богатёнков
Он один играет в этом составе, хотя бы пытается что то делать 😑
Он тянет одеяло на себя и порет моменты и теряет мячи, пытаясь обыграть всю команду соперника в одно лицо.
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Владислав Дегтярёв
Ответ Урматбек Абжалов
Его бы вместо Левандовски в Барсу, заиграл бы
Он бы не заиграл в Барсе 100%
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Владислав Дегтярёв
Ответ Football Forever
У Рэша психология слабая, это мешает стабильно играть на топ уровне. Все остальные данные на высочайшем уровне.
Нормальная психология, надо только научить его пасовать и всё будет.
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