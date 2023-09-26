11 комментариев

Неудачный старт сезона Маркуса Рэшфорда разочаровал фанатов «МЮ», обнадеженных игрой нападающего в прошлом сезоне.

Англичанин отличился лишь один раз за семь матчей нового сезона, а кризисная ситуация клуба лишь усугубила реакцию фанатов.

💭 Em765: «Это именно тот Рэшфорд, который и есть на самом деле. Он играет на этом уровне около пяти лет. Способный к яркости, но нестабильный, а иногда еще раздражающий и ленивый».

💭 Quagmire Maguire: «Столько оправданий для Рэшфорда. То это вина Моуринью, потом Рангника, Оле - не тренер, он не может играть слева, ему нужно играть через середину, он не девятка, он должен играть справа, он не может играть справа, ему нужно играть слева, ему нужен Шоу, у него была травма спины 3 года назад... Он просто дерьмовый футболист!»

💭 Stw2022: «Он так играет почти всегда. Человек просто не понимает всю ценность атаки и владения. 60-70% наших атак заканчиваются «фактором Рэшфорда». Он страшно жадный, несмотря».

💭 Craig Ward: «Его пластичность ужасна. Работоспособность ужасна. Он ленив в нападении и очень медленно принимает решения. А еще это большой друг Санчо».