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Алекс Фергюсон объединился с актрисой Джуди Денч, теперь они отлично зарабатывают на лошадях

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Сэр Алекс Фергюсон и британская актриса Джуди Денч заключили партнерство. Они зарабатывают тысячи фунтов на своей скаковой лошади.

Любители скачек знают, что бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и актриса без ума от  чистокровных лошадей. Теперь они объединили свои усилия вместе с бизнесменом-мультимиллионером Гедом Мэйсоном и приобрели лошадь по кличке Преступник Питер.

Семилетнего мерина тренирует Пол Николлс, и он начал этот сезон с легкой победы в пятницу на стадионе «Ньютон-Эббот». Приз в размере 7000 фунтов за первое место нельзя было упустить, и теперь заработок лошади за карьеру превысил 66 000 фунтов стерлингов.

1 комментарий

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Тиджани Бабангида
Актриса- глава британской Mi6 и сэр Алекс создали успешное и увлекательное инвестиционное партнерство.
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