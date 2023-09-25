Алекс Фергюсон объединился с актрисой Джуди Денч, теперь они отлично зарабатывают на лошадях
Сэр Алекс Фергюсон и британская актриса Джуди Денч заключили партнерство. Они зарабатывают тысячи фунтов на своей скаковой лошади.
Любители скачек знают, что бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и актриса без ума от чистокровных лошадей. Теперь они объединили свои усилия вместе с бизнесменом-мультимиллионером Гедом Мэйсоном и приобрели лошадь по кличке Преступник Питер.
Семилетнего мерина тренирует Пол Николлс, и он начал этот сезон с легкой победы в пятницу на стадионе «Ньютон-Эббот». Приз в размере 7000 фунтов за первое место нельзя было упустить, и теперь заработок лошади за карьеру превысил 66 000 фунтов стерлингов.
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