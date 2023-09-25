Сэр Алекс Фергюсон и британская актриса Джуди Денч заключили партнерство. Они зарабатывают тысячи фунтов на своей скаковой лошади.

Любители скачек знают, что бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и актриса без ума от чистокровных лошадей. Теперь они объединили свои усилия вместе с бизнесменом-мультимиллионером Гедом Мэйсоном и приобрели лошадь по кличке Преступник Питер.

Семилетнего мерина тренирует Пол Николлс, и он начал этот сезон с легкой победы в пятницу на стадионе «Ньютон-Эббот». Приз в размере 7000 фунтов за первое место нельзя было упустить, и теперь заработок лошади за карьеру превысил 66 000 фунтов стерлингов.