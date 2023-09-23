📹Видео доказывает, что Сон – фанат «МЮ». Болельщики ждут его на «Олд Траффорд»
Фанаты «Манчестер Юнайтед» убеждены, что Сон Хын Мин — тайный болельщик «красных дьяволов». Они умоляют звезду «Тоттенхэма» присоединиться к клубу после того, как увидели его интервью на красной дорожке во время презентации EA FC.
Сона попросили создать своего лучшего игрока, и он сильные стороны трех бывших звезд «Юнайтед».
Капитан «Шпор» отметил пас Пола Скоулза, удар Рууда ван Нистелроя и силу Уэйна Руни.
Сон также выделил дриблинг победителя чемпионата мира Роналду и скорость Тьерри Анри.
Видео завирусилось в сети, и болельщики «МЮ» не оставили его без внимания.
💭«Сонни, без сомнения, фанат «Манчестер Юнайтед».
💭«Присоединяйся к «Юнайтед», братан».
💭«Мы ждем тебя, приятель».
💭«У него дома точно сохранились постеры «МЮ».
Сон признавался, что в детстве был фанатом «Юнайтед», его соотечественник Пак Джи Сон даже предсказал Сону успех на «Олд Траффорд», но пока кореец остается в составе «Тоттенхэма».
3 комментария