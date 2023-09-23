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📹Видео доказывает, что Сон – фанат «МЮ». Болельщики ждут его на «Олд Траффорд»

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Фанаты «Манчестер Юнайтед» убеждены, что Сон Хын Мин — тайный болельщик «красных дьяволов». Они умоляют звезду «Тоттенхэма» присоединиться к клубу после того, как увидели его интервью на красной дорожке во время презентации EA FC.

Сона попросили создать своего лучшего игрока, и он сильные стороны трех бывших звезд «Юнайтед».

Капитан «Шпор» отметил пас Пола Скоулза, удар Рууда ван Нистелроя и силу Уэйна Руни.

Сон также выделил дриблинг победителя чемпионата мира Роналду и скорость Тьерри Анри.

Видео завирусилось в сети, и болельщики «МЮ» не оставили его без внимания.

💭«Сонни, без сомнения, фанат «Манчестер Юнайтед».

💭«Присоединяйся к «Юнайтед», братан».

💭«Мы ждем тебя, приятель».

💭«У него дома точно сохранились постеры «МЮ».

Сон признавался, что в детстве был фанатом «Юнайтед», его соотечественник Пак Джи Сон даже предсказал Сону успех на «Олд Траффорд», но пока кореец остается в составе «Тоттенхэма».

3 комментария

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Эмиль Хабибулин
Так любой кореец увлечённый футболом тогда, наверняка следил за МЮ из-за Пака
+4
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+4
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Cheldon
Сон Хын Мин в МЮ — это было бы 👆. А если бы Кейн + Сон Хын Мин в МЮ = 👍. Глейзеры + Леви = 💩
0
0
0
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