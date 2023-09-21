А что думаете вы?

«Бавария» заработала пенальти в матче против «Манчестер Юнайтед», но болельщики раскритиковали решение ВАР.

Мюнхенский клуб ушел на перерыв со счетом 2:0, но в самом начале второго тайма Хейлунд подарил манкунианцам надежду, забив свой первый гол за «дьяволов». Однако спустя несколько минут Кейн восстановил преимущество «Баварии», реализовав пенальти.

Одиннадцатиметровый был назначен из-за игры рукой Кристиана Эриксена после подачи углового от Дайо Упамекано, но многие фанаты не посчитали это решение справедливым.

💬 «Как это может быть пенальти? Футболу конец».

💬 «Он пробил головой буквально в метре от Эриксена. Что он должен был сделать? Нас ОГРАБИЛИ».

💬 «ВАР - это позор. Фол на Пеллистри скорее тянул на пенальти. Что мог сделать Эриксен, отрубить себе руки?»

💬 «В последнее время за такое НЕ назначались пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед»… Но теперь это, конечно же, пенальти. Нелепо».