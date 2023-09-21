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В ворота «Юнайтед» поставили пенальти, но не все болельщики согласны с этим решением

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«Бавария» заработала пенальти в матче против «Манчестер Юнайтед», но болельщики раскритиковали решение ВАР.

Мюнхенский клуб ушел на перерыв со счетом 2:0, но в самом начале второго тайма Хейлунд подарил манкунианцам надежду, забив свой первый гол за «дьяволов». Однако спустя несколько минут Кейн восстановил преимущество «Баварии», реализовав пенальти.

Одиннадцатиметровый был назначен из-за игры рукой Кристиана Эриксена после подачи углового от Дайо Упамекано, но многие фанаты не посчитали это решение справедливым.

💬 «Как это может быть пенальти? Футболу конец».

💬 «Он пробил головой буквально в метре от Эриксена. Что он должен был сделать? Нас ОГРАБИЛИ».

💬 «ВАР - это позор. Фол на Пеллистри скорее тянул на пенальти. Что мог сделать Эриксен, отрубить себе руки?»

💬 «В последнее время за такое НЕ назначались пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед»… Но теперь это, конечно же, пенальти. Нелепо».

6 комментариев

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Elik1989
Ответ Роман
По итогу матча МЮ был хуже. Бавария была лучше.
Ииии? Разве мало историй, когда команда лучше играла, но проиграла?)

С этими пенальти очень много вопросов, люди сделали сравнение и решение судей конкретно не последовательны, и по итогу этот слабый МЮ мог бы одно очко увезти из Мюнхена и не дать Баварии уйти вперёд.
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cr8psnrqyk
Ну как Эриксен раскинул руки пытаясь взлететь, а болела спрашивают, что он мог сделать ? Прижать руки свои к телу, например ))
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Ilya Krapivchenko
100% пенальти, особенно по сегодняшним меркам!
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Константин Никитин
Ответ cr8psnrqyk
Ну как Эриксен раскинул руки пытаясь взлететь, а болела спрашивают, что он мог сделать ? Прижать руки свои к телу, например ))
много знаешь игроков, которые прижимают руки в прыжке? во время прыжка любой игрок раскинет руки, за это и жёлтые раздают, когда локтем кого то заденешь. Была ли игра рукой? да. был ли пенальти? конечно нет. в этой статье хороший пример с игрой с тотенхемом, где мяч угодил в руку и пенку не поставили. спорить можно много, пенка не заслуженно
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