В ворота «Юнайтед» поставили пенальти, но не все болельщики согласны с этим решением
А что думаете вы?
«Бавария» заработала пенальти в матче против «Манчестер Юнайтед», но болельщики раскритиковали решение ВАР.
Мюнхенский клуб ушел на перерыв со счетом 2:0, но в самом начале второго тайма Хейлунд подарил манкунианцам надежду, забив свой первый гол за «дьяволов». Однако спустя несколько минут Кейн восстановил преимущество «Баварии», реализовав пенальти.
Одиннадцатиметровый был назначен из-за игры рукой Кристиана Эриксена после подачи углового от Дайо Упамекано, но многие фанаты не посчитали это решение справедливым.
💬 «Как это может быть пенальти? Футболу конец».
💬 «Он пробил головой буквально в метре от Эриксена. Что он должен был сделать? Нас ОГРАБИЛИ».
💬 «ВАР - это позор. Фол на Пеллистри скорее тянул на пенальти. Что мог сделать Эриксен, отрубить себе руки?»
💬 «В последнее время за такое НЕ назначались пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед»… Но теперь это, конечно же, пенальти. Нелепо».
С этими пенальти очень много вопросов, люди сделали сравнение и решение судей конкретно не последовательны, и по итогу этот слабый МЮ мог бы одно очко увезти из Мюнхена и не дать Баварии уйти вперёд.