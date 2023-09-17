«Что-то происходит за кулисами...»

Глейзеры изъявили желание продать «Манчестер Юнайтед» еще год назад, но дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки. Ходят слухи, что долгожданная смена владельцев может и вовсе не произойти, однако Фабрицио Романо не согласен с этой точкой зрения.

В своей колонке для рассылки CaughtOffside трансферный гуру написал:

«У меня такое ощущение, что все вовлеченные стороны не хотят давать комментарии. План состоял в том, чтобы завершить поглощение до летнего трансферного окна, но мы все еще находимся на той же стадии, что и весной. Я думаю, что все стороны нервничают, и поэтому есть смысл держать все в максимальной секретности.

Тем не менее мои источники говорят, что, похоже, что-то происходит за кулисами, но стороны предпочитают держать это в секрете».

Кроме того, Романо заявил, что с новыми владельцами клуб сможет совсем по-другому вести дела на трансферном рынке. Однако манкунианцы считают, что, учитывая свое стесненное положение, отлично поработали этим летом:

«Если бы клуб был продан до лета, то у них была бы возможность подписывать игроков-суперзвезд, вроде Харри Кейна и Виктор Осимхена, но это было невозможно из-за их финансового положения. При этом «Юнайтед» очень доволен трансферным окном, которое он провел. В клубе считают, что Расмус Хейлунд имеет большой потенциал, а также является очень серьезным и профессиональным парнем. Он большой талант, и они считают, что он идеальный игрок для воплощения идей Эрика тен Хага».