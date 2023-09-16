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Хейлунд был в миллиметрах от идеального дебюта на «Олд Траффорд». Но ВАР решил иначе ❌

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Обидно получилось.

Расмус Хейлунд думал, что забил свой первый гол за «Юнайтед» в дебютном матче на «Олд Траффорд», однако ВАР быстро положил конец его радости.

Расмус перешел в «Юнайтед» еще в начале августа, но ему пришлось набраться терпения, ведь прежде чем выйти на поле форварду надо было восстановиться от травмы спины. В конце концов он впервые сыграл за «красных дьяволов» в матче против «Арсенала» перед международным перерывом, выйдя со скамейки запасных, когда «дьяволы» проиграли на «Эмирейтс» со счетом 3:1.

После окончания матчей сборных датчанин наконец смог сыграть на «Олд Траффорд» против «Брайтона», однако первая игра дома пошла не так, как ему бы хотелось.

Экс-нападающий «Юнайтед» Дэнни Уэлбек открыл счет за гостей на 20-й минуте. В конце первого тайма хозяева сравняли: Маркус Рэшфорд пронесся по флангу, обыграл защитника и прострелил, а Хейлунд четко перенаправил мяч в сетку.

Расмус сдержанно отпраздновал свой первый гол за манкунианцев, но тут вмешался ВАР. Как оказалось, мяч на миллиметры вышел из игры, прежде чем Рэшфорд отправил его нападающему. В итоге судья Джарред Джиллетт отменил гол, к радости болельщиков «Брайтона».

Не все оказались согласны с этим решением. Например, известный блогер и фанат «МЮ» Марк Голдбридж уверен, что гол должен был быть засчитан.

Во втором тайме дела «Юнайтед» стали еще хуже — встреча закончилась поражением команды тен Хага (1:3).

Кто знает, как пошла бы игра, если бы тот гол был засчитан...

4 комментария

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Роман
Жаль что вы не разбираете 3 пропущенных(
+5
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+5
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sizdo
Идеально, - это 10 баллов от СЭ.
Ну минимум надо балла 4 по гол+пас.
0
0
0
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Bigbadaboom
Я после матча Испании с Японией не верю такому ракурсу, нужен вид сверху.
0
0
0
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