Англичанин в этом сезоне будет выступать в Ла Лиге.

21-летний полузащитник перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды 2 сентября. Соглашение рассчитано на один сезон.

Не прошло и 2 недель, как Мэйсон установил рекорд клуба - за тот период, что он в клубе, «Хетафе» продал футболок с его фамилией больше, чем любого другого игрока за всю историю клуба.

Гринвуд провел более 80 матчей в АПЛ, забив 22 мяча. В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года.