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«Я буду ждать в постели голая». Антони опубликовал скриншоты переписки с обвинившей его в насилии девушкой

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Антони поделился скриншотами своих переписок в WhatsApp с Ингрид Ланой, одной из женщин, обвинивших его в сексуальном и физическом насилии.

На прошлой неделе 33-летняя девушка заявила, что нападающий «Манчестер Юнайтед» пытался заставить ее заняться с ним сексом, хотя ее целью «был просто бизнес».

Португальцы на Reddit перевели неоднозначную переписку, а вы судите сами.

Ингрид: Это зависит от тебя, любовь моя.

 

Ингрид: Если хочешь, я подожду в постели голая.

Ингрид: Ты вернешься, любимый?

Ингрид: Я собираюсь прогуляться, скажи мне, если вернешься. 

Ингрид: Не злись.

Ингрид: Я возбуждаюсь, когда вижу тебя.

Ингрид: Я бы никогда не причинила тебе вреда.

Ингрид: Ты мне не доверяешь?

Антони: Дело не в доверии, просто мне это не нравится.

Антони: Делаю скриншоты.

Антони: Я не считаю это крутым.

Антони: Я доверяю тебе.

Антони: Но мне это не нравится.

Ингрид: Хорошо, Антони.

Ингрид: Спасибо за доверие, я приехала издалека, чтобы увидеть тебя, ты все равно мне не веришь.

Ингрид: Не собираешься отвечать?

Ингрид: Антони, я удалила фото.

Ингрид: Ты злишься на меня?

Ингрид: Мне просто нужно удалить фото из облака, но не знаю как.

Ингрид: Поговори со мной, детка.

Ингрид: Доброе утро, любимый.

Ингрид: Поговори со мной, мой принц.

Антони: Доброе утро, детка, все в порядке?

Ингрид: Отлично.

Ингрид: Я сменила прическу.

 

 

 

12 комментариев

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Veles3101
Бедные денежные мешки. Им никому нельзя доверять, женщины хотят их подставить и обогатиться, друзья хотят лишь тусить за их счет. Как же мне повезло что я бедный
+53
-1
+52
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Ложный Латераль
Мне кажется, тут не хватает каких то смс
+10
-1
+9
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Ложный Латераль
Мне кажется, тут не хватает каких то смс
фоток не хватает из постели её. тема не раскрыта
+7
0
+7
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stanvixx
Просто бизнес. Женщина-банкир возбуждена предвкушением предстоящей бизнес-встречи с клиентом и рассчитывает на удачное окончание сделки. Ничего не предвещало беды 🤷
+4
0
+4
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Muni Klar
в заголовке Антони, а в преписках перевели как Энтони?? или че получается ммж?
+3
0
+3
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Foma T
Интересно, будет ли прецедент, когда футболист подаст встречный иск о лжи и выиграет процесс. может тогда эти охотницы отстанут от них.
+1
0
+1
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Никита Никулин
Ответ Ложный Латераль
Мне кажется, тут не хватает каких то смс
Адвоката?
+1
0
+1
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Kranmeister
Ответ Muni Klar
в заголовке Антони, а в преписках перевели как Энтони?? или че получается ммж?
Это псевдоним Боширова
+1
0
+1
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Balt
Ответ Veles3101
Бедные денежные мешки. Им никому нельзя доверять, женщины хотят их подставить и обогатиться, друзья хотят лишь тусить за их счет. Как же мне повезло что я бедный
Потому что вокруг богатых крутятся они (смотреть с 55:52): https://youtu.be/38-b4_xUj0Q?si=xUxOp3NL214IXN5N
+1
0
+1
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Kranmeister
Ответ Никита Никулин
Адвоката?
Dick который?
0
0
0
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Никита Никулин
Ответ Kranmeister
Dick который?
Pic, да
0
0
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stanvixx
Ответ Balt
Потому что вокруг богатых крутятся они (смотреть с 55:52): https://youtu.be/38-b4_xUj0Q?si=xUxOp3NL214IXN5N
👍👍👍
0
0
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