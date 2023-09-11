12 комментариев

Антони поделился скриншотами своих переписок в WhatsApp с Ингрид Ланой, одной из женщин, обвинивших его в сексуальном и физическом насилии.

На прошлой неделе 33-летняя девушка заявила, что нападающий «Манчестер Юнайтед» пытался заставить ее заняться с ним сексом, хотя ее целью «был просто бизнес».

Португальцы на Reddit перевели неоднозначную переписку, а вы судите сами.

Ингрид: Это зависит от тебя, любовь моя.

Ингрид: Если хочешь, я подожду в постели голая.

Ингрид: Ты вернешься, любимый?

Ингрид: Я собираюсь прогуляться, скажи мне, если вернешься.

Ингрид: Не злись.

Ингрид: Я возбуждаюсь, когда вижу тебя.

Ингрид: Я бы никогда не причинила тебе вреда.

Ингрид: Ты мне не доверяешь?

Антони: Дело не в доверии, просто мне это не нравится.

Антони: Делаю скриншоты.

Антони: Я не считаю это крутым.

Антони: Я доверяю тебе.

Антони: Но мне это не нравится.

Ингрид: Хорошо, Антони.

Ингрид: Спасибо за доверие, я приехала издалека, чтобы увидеть тебя, ты все равно мне не веришь.

Ингрид: Не собираешься отвечать?

Ингрид: Антони, я удалила фото.

Ингрид: Ты злишься на меня?

Ингрид: Мне просто нужно удалить фото из облака, но не знаю как.

Ингрид: Поговори со мной, детка.

Ингрид: Доброе утро, любимый.

Ингрид: Поговори со мной, мой принц.

Антони: Доброе утро, детка, все в порядке?

Ингрид: Отлично.

Ингрид: Я сменила прическу.