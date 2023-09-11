12 комментариев

«Я буду ждать в постели голая». Антони опубликовал скриншоты переписки с обвинившей его в насилии девушкой
Антони поделился скриншотами своих переписок в WhatsApp с Ингрид Ланой, одной из женщин, обвинивших его в сексуальном и физическом насилии.
На прошлой неделе 33-летняя девушка заявила, что нападающий «Манчестер Юнайтед» пытался заставить ее заняться с ним сексом, хотя ее целью «был просто бизнес».
Португальцы на Reddit перевели неоднозначную переписку, а вы судите сами.
Ингрид: Это зависит от тебя, любовь моя.
Ингрид: Если хочешь, я подожду в постели голая.
Ингрид: Ты вернешься, любимый?
Ингрид: Я собираюсь прогуляться, скажи мне, если вернешься.
Ингрид: Не злись.
Ингрид: Я возбуждаюсь, когда вижу тебя.
Ингрид: Я бы никогда не причинила тебе вреда.
Ингрид: Ты мне не доверяешь?
Антони: Дело не в доверии, просто мне это не нравится.
Антони: Делаю скриншоты.
Антони: Я не считаю это крутым.
Антони: Я доверяю тебе.
Антони: Но мне это не нравится.
Ингрид: Хорошо, Антони.
Ингрид: Спасибо за доверие, я приехала издалека, чтобы увидеть тебя, ты все равно мне не веришь.
Ингрид: Не собираешься отвечать?
Ингрид: Антони, я удалила фото.
Ингрид: Ты злишься на меня?
Ингрид: Мне просто нужно удалить фото из облака, но не знаю как.
Ингрид: Поговори со мной, детка.
Ингрид: Доброе утро, любимый.
Ингрид: Поговори со мной, мой принц.
Антони: Доброе утро, детка, все в порядке?
Ингрид: Отлично.
Ингрид: Я сменила прическу.
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