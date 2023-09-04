70 комментариев

Как это вообще можно объяснить?

«МЮ» проиграл «Арсеналу» 1:3. Маркус Рэшфорд открыл счет на 27-й минуте, а Мартин Эдегор уже через минуту забил ответный мяч. Деклан Райс вывел «канониров» вперед, забив на 96-й минуте. Габи Жезус укрепил преимущество «Арсенала» на 101-й.

После матча Эрик тен Хаг раскритиковал судью Энтони Тэйлора.

«Думаю, мы правильно играли, но все было против нас. В таком случае вам не победить. Нужно чуть больше везения, чтобы победить. В случае с голом Гарначо офсайда не было. Был выбран неправильный угол.

Должен был быть пенальти на Хейлунде, а когда мы пропустили – был чистый фол на Эвансе».

Вот раскадровка того самого момента с Хейлундом.

При этом экс-арбитр Майк Дин остался доволен работой Энтони Тэйлора в матче.

«Не думаю, что пенальти был. Я думаю, это просто сильная защита. Они оба хватаются друг за друга, и его [Габриэла Магальяэса] руки здесь, но если посмотреть под другим углом, Хейлунд схватил его за левую руку, так что он как бы тянет защитника вниз. Меня более чем устраивает такое решение».

Вопрос вам – был тут пенальти? Свои аргументированные ответы оставляйте в комментариях.