70 комментариев

Если за такое не давать пенальти, то зачем вообще нужен ВАР? Разбираем ключевой эпизод матча «МЮ» с «Арсеналом»
Как это вообще можно объяснить?
«МЮ» проиграл «Арсеналу» 1:3. Маркус Рэшфорд открыл счет на 27-й минуте, а Мартин Эдегор уже через минуту забил ответный мяч. Деклан Райс вывел «канониров» вперед, забив на 96-й минуте. Габи Жезус укрепил преимущество «Арсенала» на 101-й.
После матча Эрик тен Хаг раскритиковал судью Энтони Тэйлора.
«Думаю, мы правильно играли, но все было против нас. В таком случае вам не победить. Нужно чуть больше везения, чтобы победить. В случае с голом Гарначо офсайда не было. Был выбран неправильный угол.
Должен был быть пенальти на Хейлунде, а когда мы пропустили – был чистый фол на Эвансе».
Вот раскадровка того самого момента с Хейлундом.
При этом экс-арбитр Майк Дин остался доволен работой Энтони Тэйлора в матче.
«Не думаю, что пенальти был. Я думаю, это просто сильная защита. Они оба хватаются друг за друга, и его [Габриэла Магальяэса] руки здесь, но если посмотреть под другим углом, Хейлунд схватил его за левую руку, так что он как бы тянет защитника вниз. Меня более чем устраивает такое решение».
Вопрос вам – был тут пенальти? Свои аргументированные ответы оставляйте в комментариях.
Фаны мю так долго смотрели на Магуайров, Эвансов и других гениев, что думают, что защитник должен стоять и смотреть как форвард спокойно забивает им, сюрприз ребята, не у всех команд такие защитники, как у вас
Раз уж это блог про МЮ, то давайте про них.
МЮ за всю игру 7 раз выходил из своей половины поля🤌🤷
Арсенал на этот раз не на словах доминировал над МЮ всю игру, пробили где то 12-13 угловых, один из которых успешно реализовали.
У противника явно были проблемы с созиданием опасных моментов, и вместо того, что бы укрепить защиту, мистер второй Ферги под концовку ставит пару Магваер-Эванс. Арсенал спокойно дожимает такую оборону после 96 минуты.
Кто виноват? Тренер? Игроки? Нееет, виноват судья, который прекрасно провёл матч, отменив пенальти Арсенала после ВАР, и не дав красную Линделёфу за срыв выхода 1 на 1.
Не видел раньше Хейлунда в игре, может стиль у него такой
Но не давая руками подойти к мячу, а потом просить нарушения, что тебя за эту руку дергают. Ну может я в правилах плохо разбираюсь
Неделю назад МЮ за такой же эпизод получили пенку, позволив отскочить от Ноттингема.
Манчестерские клубы за такие контакты пачками получают пенки
Но там еще защитник был в центре
Поэтому наверно и желтая
Выход 1/1 был сомнительный
Не будь защитника в центре, что проц должна была красная быть
В целом, по игре стоит сделать вывод, что АПЛ поощряет донное судейство и голы на последних минутах, да и вообще поощряет атакующий футбол. Времени добавляют очень много, единой трактовки спорных эпизодов нет. В общем, вся эта футбольная драма создаётся весьма искусственно.
к сожалению уровень нынешнего МЮ - крепкий середнячок, который редко редко отбирает очки у топов и то по праздникам! печалька!
как говорят - нечего на судейство пенять, раз тренер никудышный!