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Если за такое не давать пенальти, то зачем вообще нужен ВАР? Разбираем ключевой эпизод матча «МЮ» с «Арсеналом»

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Как это вообще можно объяснить?

«МЮ» проиграл «Арсеналу» 1:3. Маркус Рэшфорд открыл счет на 27-й минуте, а Мартин Эдегор уже через минуту забил ответный мяч. Деклан Райс вывел «канониров» вперед, забив на 96-й минуте. Габи Жезус укрепил преимущество «Арсенала» на 101-й.

После матча Эрик тен Хаг раскритиковал судью Энтони Тэйлора.

«Думаю, мы правильно играли, но все было против нас. В таком случае вам не победить. Нужно чуть больше везения, чтобы победить. В случае с голом Гарначо офсайда не было. Был выбран неправильный угол.

Должен был быть пенальти на Хейлунде, а когда мы пропустили – был чистый фол на Эвансе».

Вот раскадровка того самого момента с Хейлундом.

При этом экс-арбитр Майк Дин остался доволен работой Энтони Тэйлора в матче.

«Не думаю, что пенальти был. Я думаю, это просто сильная защита. Они оба хватаются друг за друга, и его [Габриэла Магальяэса] руки здесь, но если посмотреть под другим углом, Хейлунд схватил его за левую руку, так что он как бы тянет защитника вниз. Меня более чем устраивает такое решение».

Вопрос вам – был тут пенальти? Свои аргументированные ответы оставляйте в комментариях.

70 комментариев

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Alexandr Aronyan
А про то, что Хейлунд сам тянул Габриэля за руку в эпизоде, про это мы промолчим, конечно, не выгодно же.

Фаны мю так долго смотрели на Магуайров, Эвансов и других гениев, что думают, что защитник должен стоять и смотреть как форвард спокойно забивает им, сюрприз ребята, не у всех команд такие защитники, как у вас
+117
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Ложный Латераль
Хорошие комиксы. Не хватает лишь облачков с текстами, по ним было бы ещё легче понять насчёт пенальти.

Раз уж это блог про МЮ, то давайте про них.

МЮ за всю игру 7 раз выходил из своей половины поля🤌🤷

Арсенал на этот раз не на словах доминировал над МЮ всю игру, пробили где то 12-13 угловых, один из которых успешно реализовали.

У противника явно были проблемы с созиданием опасных моментов, и вместо того, что бы укрепить защиту, мистер второй Ферги под концовку ставит пару Магваер-Эванс. Арсенал спокойно дожимает такую оборону после 96 минуты.

Кто виноват? Тренер? Игроки? Нееет, виноват судья, который прекрасно провёл матч, отменив пенальти Арсенала после ВАР, и не дав красную Линделёфу за срыв выхода 1 на 1.
+59
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+45
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Alexandr Aronyan
Ответ Ахма Начоо
Комментарий скрыт
мю не тот клуб, чтобы в эйфории впадать после обыгрыша, вы не Реал и не Бавария, не переоценивайте свою значимость, а состав ваш и форма это не проблемы Арсенала
+52
-14
+38
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AseiA
Ну с перых минут как он вышел на поле, я обратил внимание, что он Габриэла рукой и локтем постоянно отталкивает.
Не видел раньше Хейлунда в игре, может стиль у него такой

Но не давая руками подойти к мячу, а потом просить нарушения, что тебя за эту руку дергают. Ну может я в правилах плохо разбираюсь
+22
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Тухель
То есть нападающий защитника может хватать, а защитник нападающего не может? И это говорят болельщики где играет Мартинес? Мартинес постоянно держит соперников и играет на грани нарушений правил, но вроде фаны МЮ это называли мужской игрой и характером аргентинца.
+22
-3
+19
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siralexf
Как фан МЮ скажу что пенальти здесь не было как и на Хаверце, оба друг друга хватали, таких эпизодов много. Насчет оффсайда, считать миллиметры это дро4ка, нужно установить единое правило, например фиксировать по ступням, а не рисовать линии по непонятным положениям разных частей тела. Больше вопросов к суддейству у меня вызвали фолы Сака и Линделефа. Сака сыграл шипами в ногу и это красная, да, он попал по мячу, но нога соскользнула и врезалась в Бруну, а это риск перелома. В прошлом сезоне за такой же фол выгнали Каземиро. Непоследовательность судейства просто зашкаливает. Витька тоже заслуживал красной, так как во первых сорвал атаку и потенциальный выход если не 1 на 1 то на очень острую позицию, ну и подкат был очень грубый, двумя ногами почти зажевал ногу соперника, что тоже чревато переломом, если нога опорная. Больше чем поражение расстроила травма Лисандро, так как держался он именно за ту стопу, которую сломал весной и если это рецидив, то до НГ его не увидим, а учитывая что Варан часто в лазарете, очень пугает старая добрая пара Витьки с холодильником
+12
-2
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Konstar
Здесь была борьба, и оба друг друга тянули, так что это так же не пенальти, как и падение Хавертца (контакт с Уан-Бисакой был, но недостаточный)
+10
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+9
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Джейме Ланнистер
Чего чего фаны МЮ опять про пенальти. Тейлор и так чистую пенку отменил посмотрев ВАР.
Неделю назад МЮ за такой же эпизод получили пенку, позволив отскочить от Ноттингема.
Манчестерские клубы за такие контакты пачками получают пенки
+13
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AseiA
Ответ Ложный Латераль
Хорошие комиксы. Не хватает лишь облачков с текстами, по ним было бы ещё легче понять насчёт пенальти. Раз уж это блог про МЮ, то давайте про них. МЮ за всю игру 7 раз выходил из своей половины поля🤌🤷 Арсенал на этот раз не на словах доминировал над МЮ всю игру, пробили где то 12-13 угловых, один из которых успешно реализовали. У противника явно были проблемы с созиданием опасных моментов, и вместо того, что бы укрепить защиту, мистер второй Ферги под концовку ставит пару Магваер-Эванс. Арсенал спокойно дожимает такую оборону после 96 минуты. Кто виноват? Тренер? Игроки? Нееет, виноват судья, который прекрасно провёл матч, отменив пенальти Арсенала после ВАР, и не дав красную Линделёфу за срыв выхода 1 на 1.
Я вначале тоже подумал красная сейчас будет
Но там еще защитник был в центре

Поэтому наверно и желтая
Выход 1/1 был сомнительный

Не будь защитника в центре, что проц должна была красная быть
+6
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Wekil Halylow
Ответ MARELLE 29
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плач
+6
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KTK
Адекватные болельщики признают поражение в этой игре. Арсенал тоже не был машиной, но по итогу ведь играл лучше 🤷‍♂️
+5
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Ernest Imamov
тогда должны были давать пенальти и на Хавертце, наше полено тоже уронили. Я лично согласен с мнением судьи в обоих случаях, оба не тянули на пенальти. Вообще с такой игрой МЮ не должны жаловаться на поражение, они и на ничью не наиграли
+4
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Wekil Halylow
Ответ Ахма Начоо
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прошлий раз отмазкой был Кащемиро тепер не оптималний форма след раз что?
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Real_v_dushe
Само это полено первым нарушало правила, причём тут ВАР?
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Pasha Giggz
Ответ siralexf
Как фан МЮ скажу что пенальти здесь не было как и на Хаверце, оба друг друга хватали, таких эпизодов много. Насчет оффсайда, считать миллиметры это дро4ка, нужно установить единое правило, например фиксировать по ступням, а не рисовать линии по непонятным положениям разных частей тела. Больше вопросов к суддейству у меня вызвали фолы Сака и Линделефа. Сака сыграл шипами в ногу и это красная, да, он попал по мячу, но нога соскользнула и врезалась в Бруну, а это риск перелома. В прошлом сезоне за такой же фол выгнали Каземиро. Непоследовательность судейства просто зашкаливает. Витька тоже заслуживал красной, так как во первых сорвал атаку и потенциальный выход если не 1 на 1 то на очень острую позицию, ну и подкат был очень грубый, двумя ногами почти зажевал ногу соперника, что тоже чревато переломом, если нога опорная. Больше чем поражение расстроила травма Лисандро, так как держался он именно за ту стопу, которую сломал весной и если это рецидив, то до НГ его не увидим, а учитывая что Варан часто в лазарете, очень пугает старая добрая пара Витьки с холодильником
Кстати, Энтони Тэйлор и изгнал тогда с Сотоном Каземиро
+2
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Джейме Ланнистер
Ответ Alesha!
хаверца бисака не касался тут вопрос к Тейлору, почему за симуляцию хаверцу жёлтую не дал
Как и Данило Решфорда. Но оба эпизода в пользу МЮ решили
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Elyor Radjabov
Ответ Alexandr Aronyan
мю не тот клуб, чтобы в эйфории впадать после обыгрыша, вы не Реал и не Бавария, не переоценивайте свою значимость, а состав ваш и форма это не проблемы Арсенала
Бавария)))
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Pasha Giggz
Ключевые моменты - это офсайд Гарначо и игра против Эванса шестого номера при голе Райса. Вопрос в том, что если придираться к пяткам, то почему не давать фол в атаке при неправильной блокировке защитника, не успевающего из-за этой борьбы предотвратить удар.

В целом, по игре стоит сделать вывод, что АПЛ поощряет донное судейство и голы на последних минутах, да и вообще поощряет атакующий футбол. Времени добавляют очень много, единой трактовки спорных эпизодов нет. В общем, вся эта футбольная драма создаётся весьма искусственно.
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Сергей MiKi3iP
Когда я пересматривал повтор, ещё было сомнение, но теперь по стоп-кадрам точно вижу - Габриэл красавчик, правильно сыграл, чисто, в той ситуации лучше и не получилось бы. Тэйлор тоже молодец, он видел всё это из другого ракурса и поэтому даже не сомневался в своём решении
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Antivse-2
Арсенал выиграл по делу!
к сожалению уровень нынешнего МЮ - крепкий середнячок, который редко редко отбирает очки у топов и то по праздникам! печалька!
как говорят - нечего на судейство пенять, раз тренер никудышный!
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devil4ever
Да обкакались. Какие тут оправдания?
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ars_17
На первом скрине нап мю вообще болевой делает Габи и ничего 🤔 ну про пенальти и про красную линделефу мы промолчим
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piper65
МЮ проиграл по делу, к сожалению - Арсенал был гораздо лучше вчера. Это не значит, что все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Но это значит (для меня, по крайней мере), что в сезону МЮ откровенно не готов
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Orrei
Ответ MARELLE 29
Мне не реально стало плохо после отмены,от злости чуть плазму не разбил,ДО СИХ ПОР НЕ ПОНИМАЮ ЭТО ПРАВИЛО ВЕНГЕРА,ПОЧЕМУ ОФФСАЙД ПО РУКЕ БЫЛ,ВРОДЕ ЖЕ ОФФСАЙД ЕСЛИ САМАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА Дальше ближайшего соперника
Потому что в АПЛ это новое правило оффсайда не используется. Оно вообще в свод правил IFAB не входит в таком виде, и пока что только тестируется в некоторых лигах, вроде бы вообще молодежных.
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Альф Третий
Ответ MARELLE 29
Аааааа,все начали шуметь про это новое правило,я подумал что оно уже ввидено в нормальную АПЛ
Ну, не переживай, друг мой футбольный, новые правила порой сбивают с толку даже самых искушенных болельщиков. Иногда они так быстро меняются, что кажется, что пропущенку пробил и в нормальной АПЛ, и в соседней футбольной лиге. Вот такое у нас весёлое футбольное время! Иногда лучше сидеть с пачкой попкорна и наблюдать, как все это шумно и красочно развивается на футбольных полях. 😄🍿
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