20 комментариев

Испанская благотворительная организация по борьбе с домашним насилием потребовала от «Хетафе» разорвать арендное соглашение с Мэйсоном Гринвудом.

«Хетафе» получил сильную критику от испанской общественности из-за подписания скандального англичанина. Фонд Ана Беллы попросил клуб отменить решение.

«Хетафе» подает ужасный пример. Руководители клуба не должны были подписывать Гринвуда. Нужно немедленно отменить это решение.

Если вы общественная организация, такая как «Хетафе», то нет вам оправдания и права занимать нейтральную позицию по насилию в отношении женщин - вы должны взять на себя моральную ответственность», - заявила руководитель фонда.