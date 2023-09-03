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В Испании критикуют «Хетафе» из-за подписания Гринвуда. Фонд по борьбе с домашним насилием требуют разорвать контракт с англичанином

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Испанская благотворительная организация по борьбе с домашним насилием потребовала от «Хетафе» разорвать арендное соглашение с Мэйсоном Гринвудом.

«Хетафе» получил сильную критику от испанской общественности из-за подписания скандального англичанина. Фонд Ана Беллы попросил клуб отменить решение.

«Хетафе» подает ужасный пример. Руководители клуба не должны были подписывать Гринвуда. Нужно немедленно отменить это решение.

Если вы общественная организация, такая как «Хетафе», то нет вам оправдания и права занимать нейтральную позицию по насилию в отношении женщин - вы должны взять на себя моральную ответственность», - заявила руководитель фонда.

20 комментариев

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Azizbek Jamalov
Они там совсем .... Что ли
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Руслан Узденов
Цель данной организации - хайп. Мединый шум, который может привлечь в фонд какие-то средства.
Интересно другое - к футболисту нет вопросов от закона и более того, у него с этой самой женщиной общий ребенок, который только родился и от самой девушки далее нет никаких жалоб.
Вон Французы подписали Менди и ни у кого вопросов нет.
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Balt
На фоне скандала с Рубиалесом это он с его агентами конечно удачно выбрали место для перехода, ничего не скажешь. Там щас фемдвижение бурлит, а Гринвуд с таким бэкграундом.
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Ахма Начоо
МЮ на это и расчитывал, удар принял Хетафе
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FortMinor
Получается Фонд по борьбе с домашним насилием преследует члена семьи девушки пострадавшей от домашнего насилия
+5
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Pavel Harriss
так и карьера футболиста может закончиться. благо у парня есть навыки в боях. не пропадет
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Георгий Михеев
Ну тогда только хардкор, только в Спартак -))
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Леонид Ботвинник
Мир сошёл с ума. Займитесь делом, к Гринвуду юридических претензий нет.
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Dm Kznts
Ответ Ахма Начоо
МЮ на это и расчитывал, удар принял Хетафе
удар может быть такой силы что испанцы откажутся.
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Alex Grigorjev
Перед законом он чист.
Т е если ты в чем то виноват, то ты не должен работать и зарабатывать на свою семью или что они хотят от мужика?
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trav
Лучше бы огрел кого-то стулом, отсидел бы и вышел, меньше претензий было бы. Такое чувство, что Дьявол во плоти спустился на землю и сидит в теле Гринвуда
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Илья Косогоров
Контракт с насильником Гринвудом, который избил свою девушку, обязан быть разорван. Насильнику нет места в футболе. Почему он ещё не за решеткой?
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Леонид Ботвинник
Объясните мне другое - где все эти правдолюбы были, когда роналду кого то там насиловал ? Почему не орали на весь мир ? Или Месси был замешан в скандале ? Где они были ? К Гринвуду у судебных органов претензий нет, он женился на девушке , у них ребёнок. Чего орете ?
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Алексей Полиенков
А линчевать его они ещё не требуют? Чел с бабой своей помирился, и за выходку свою в тюрьме посидел. Что ещё они хотят? Чтобы его в принципе теперь не существовало?
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Darth_Malice
Ответ Руслан Узденов
Цель данной организации - хайп. Мединый шум, который может привлечь в фонд какие-то средства. Интересно другое - к футболисту нет вопросов от закона и более того, у него с этой самой женщиной общий ребенок, который только родился и от самой девушки далее нет никаких жалоб. Вон Французы подписали Менди и ни у кого вопросов нет.
потому что у Менди был суд, и его официально оправдали - с доказательствами, обсуждениями, он юридически чист. у Гринвуда этого ничего не было, его не оправдали. у закона то к футболисту вопросы может и есть, но сделать они ничего не могут, как раз таки по закону, ибо свидетель забрал заявление. это совершенно разные ситуации, и юридически, и человечески
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<~Inter~>
Ответ Руслан Узденов
Цель данной организации - хайп. Мединый шум, который может привлечь в фонд какие-то средства. Интересно другое - к футболисту нет вопросов от закона и более того, у него с этой самой женщиной общий ребенок, который только родился и от самой девушки далее нет никаких жалоб. Вон Французы подписали Менди и ни у кого вопросов нет.
Менди в суде доказал, что не виновен. Абсолютно разные ситуации, где один фактами доказал невиновность, а другой договорился с потерпевшей, чтобы не давать ход делу
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