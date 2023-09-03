20 комментариев

В Испании критикуют «Хетафе» из-за подписания Гринвуда. Фонд по борьбе с домашним насилием требуют разорвать контракт с англичанином
Испанская благотворительная организация по борьбе с домашним насилием потребовала от «Хетафе» разорвать арендное соглашение с Мэйсоном Гринвудом.
«Хетафе» получил сильную критику от испанской общественности из-за подписания скандального англичанина. Фонд Ана Беллы попросил клуб отменить решение.
«Хетафе» подает ужасный пример. Руководители клуба не должны были подписывать Гринвуда. Нужно немедленно отменить это решение.
Если вы общественная организация, такая как «Хетафе», то нет вам оправдания и права занимать нейтральную позицию по насилию в отношении женщин - вы должны взять на себя моральную ответственность», - заявила руководитель фонда.
Интересно другое - к футболисту нет вопросов от закона и более того, у него с этой самой женщиной общий ребенок, который только родился и от самой девушки далее нет никаких жалоб.
Вон Французы подписали Менди и ни у кого вопросов нет.
Т е если ты в чем то виноват, то ты не должен работать и зарабатывать на свою семью или что они хотят от мужика?