В современном футболе любой трансфер можно считать состоявшимся, когда Фабрицио Романо скажет свое фирменное Here we go.

До получения статуса главного инсайдера Фабрицио был скромным сотрудником итальянского Sky Sport. Но все изменилось в 2020 году, когда «Манчестер Юнайтед» подписал Бруну Фернандеша.

В подкасте The Rest Is Football Романо рассказал, как трансфер португальца повлиял на его карьеру:

«Переход Бруну в «МЮ» изменил мою жизнь. До этого я в основном писал об итальянском футболе и немного о европейском. Тогда я понял, что пришло время сделать что-то на мировом рынке. У меня были данные о трансфере Бруну в «Юнайтед». Я все лето провел в Твиттере, объясняя фанатам «Юнайтед», что сейчас он не перейдет. А они в ответ писали обратное.

Уже в январе в моем распоряжении оказалась фотография Бруну с его агентом на частном самолете, который вылетал в Манчестер. Этот момент изменил мою жизнь».

Фернандеш присоединился к «красным дьяволам» 30 января 2020 года. Сообщалось, что «Спортинг» получил за игрока 55 млн евро. С тех пор Бруну провел за «МЮ» 188 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 55 ассистов. Этим летом он сменил Магуайра в роли капитана «Юнайтед».

Для «МЮ» трансфер Бруну стал не менее важным, чем для Романо, согласны?