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«Джонни − победитель». Эванс официально оформил возвращение в «Юнайтед»

Джонни Эванс Джонни Эванс
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Джон Мерто
Футбол Футбол

Восемь лет провел вне Манчестера.

Джонни Эванс подписал однолетний контракт с «МЮ». Ветеран-защитник впечатлил Эрика тен Хага во время предсезонной подготовки клуба.

«Джонни − победитель, который испытал на себе все, что можно испытать в игре. Эти качества бесценны для той культуры, которую мы здесь создаем. Его отношение к делу и трудовая этика не имеют себе равных, − заявил спортивный директор «Юнайтед» Джон Мерто. − Эрик и тренерский штаб знают, что в этом сезоне в любой момент могут положиться на Джонни. Мы все приветствуем его возвращение и надеемся, что он сможет добавить новые достижения к тому успеху, которого уже добивался с нами».

Сам Джонни Эванс подчеркнул, что рад вновь оказаться в красной футболке: «Я очень рад присоединиться к «МЮ», здесь я всегда чувствовал себя как дома. Этот клуб и эти болельщики формировали меня с 15 лет как личность и как игрока. Рад вернуться туда, где все начиналось, и стать частью талантливого состава».

«Мне очень нравится работать под руководством нового тренера и его штаба. С нетерпением жду, когда смогу помочь команде добиться успеха вместе с этим фантастическим клубом».

А как вы думаете, сможет ли Джонни Эванс стать полезным для «Юнайтед»? Пишите в комментариях.

3 комментария

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dimi3
Со всех сторон отличный игрок для глубины состава. Не удивлюсь если ЭТХ будет его рейтить выше Магваера)
+8
0
+8
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damirismailov30@gmail.com
Он еще и капитаном выведет мю.
+3
0
+3
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Арсений Карпов
Добро пожаловать домой, воин
+2
0
+2
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