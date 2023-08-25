Почти получилось.

«Манчестер Юнайтед» умудрился в течение четырех минут пропустить два гола от «Ноттингем Форест». Если второй случился после подачи углового и удара головой Вилли Боли, то первый «красные дьяволы» привезли себе сами.

Команда Тен Хага получила право на угловой и подала его настолько плохо, что вынос мяча игроком «Форест» вывел Тайво Авонийи один на один с Андре Онана. Удивительно то, что роль последнего защитника внезапно исполнял... Маркус Рэшфорд.

У форварда «Фореста» было преимущество в скорости и он воспользовался тем, что выныривал из-за спины англичанина.

К чести Рэшфорда, он бежал до последнего, понимая, что больше некому. Чуть левее его пытался догнать Авонийи Мартинес, но он уступал в дистанции. В какой-то момент Тайво замедлился, а Маркус достал его.

Рэш даже вступил в отбор, но он все-таки не защитник и помешать не сумел: мяч нырнул мимо Онана.

За попытку − респект. На 17-й минуте «МЮ» смог сократить разрыв в счете до 1:2, причем ассистировал Кристиану Эриксену как раз Рэшфорд.