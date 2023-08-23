Мэйсон Гринвуд рассматривает вопрос смены спортивного гражданства после того, как все обвинения в изнасиловании и нападении будут официально с него сняты.

Футболист, учитывая давление и внимание СМИ в Соединенном Королевстве, считает, что у него нет шансов выступать за сборную Англии.

22-летний игрок провел за сборную только один матч в 2020 году. Он имеет право играть за Ямайку, которая заинтересована в переходе, сообщает Daily Mail.

Недавно Гринвуд был замечен в спортивном костюме Reggae Boyz, когда самостоятельно тренировался в общественном парке.