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Мэйсон Гринвуд не верит в возвращение в сборную Англии. Он хочет сменить спортивное гражданства и уже носит атрибутику другой страны

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Мэйсон Гринвуд рассматривает вопрос смены спортивного гражданства после того, как все обвинения в изнасиловании и нападении будут официально с него сняты.

Футболист, учитывая давление и внимание СМИ в Соединенном Королевстве, считает, что у него нет шансов выступать за сборную Англии.

22-летний игрок провел за сборную только один матч в 2020 году. Он имеет право играть за Ямайку, которая заинтересована в переходе, сообщает Daily Mail.

Mason Greenwood Spotted In Training In Reggae Boyz Kit! Manchester United Forward Hints At Jamaica Switch? -

Недавно Гринвуд был замечен в спортивном костюме Reggae Boyz, когда самостоятельно тренировался в общественном парке.

6 комментариев

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BrokenHanDs
РФС, обрати внимание, наш клиент. Срочно гражданство и в сборную.
+6
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Akmal 11.90
У Гринвуда зря отпускает они ,если честно они потом сожалеют! Я очень хотел бы видеть его в Дортмунде. Он там лидер будет.
+2
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Дмитрий Илющенко
Daily Mail как всегда... Уже слепили "сенсацию" из ничего
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maksat.suinaliev@icloud.com
Достали эти новости
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Bego Yusupov
Ответ Akmal 11.90
У Гринвуда зря отпускает они ,если честно они потом сожалеют! Я очень хотел бы видеть его в Дортмунде. Он там лидер будет.
так он полтора года не играл как он наберёт форму
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Akmal 11.90
Ответ Bego Yusupov
так он полтора года не играл как он наберёт форму
а ты знаешь Пауло Росси который 2 лет не играл в футбол , и выигрывал чемпионат мира
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