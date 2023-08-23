12 комментариев

По информации журналиста Нила Кастиса из The Sun, шейх Джасим выиграл гонку за приобретение «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что катарская королевская семья приобретет клуб за £6 миллиардов в середине октября.

Официальное объявление может произойти уже в сентябре, когда будут улажены все вопросы и детали.

Отметим, что это будет полная продажа клуба. Глейзеры больше не будут владеть акциями «Манчестер Юнайтед», что и стало радикальным отличием от предложения сэра Джима Рэтклиффа.