12 комментариев

💣 Шейх Джасим приобретет 100% акций «Манчестер Юнайтед» в середине октября. Официальное заявление будет в сентябре (The Sun)
По информации журналиста Нила Кастиса из The Sun, шейх Джасим выиграл гонку за приобретение «Манчестер Юнайтед».
Ожидается, что катарская королевская семья приобретет клуб за £6 миллиардов в середине октября.
Официальное объявление может произойти уже в сентябре, когда будут улажены все вопросы и детали.
Отметим, что это будет полная продажа клуба. Глейзеры больше не будут владеть акциями «Манчестер Юнайтед», что и стало радикальным отличием от предложения сэра Джима Рэтклиффа.
Притом это еще лицемернее смотрится от фаната РМ, что на футболке у твоей любимой команды написано?