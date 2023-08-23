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💣 Шейх Джасим приобретет 100% акций «Манчестер Юнайтед» в середине октября. Официальное заявление будет в сентябре (The Sun)

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Джим Рэтклифф
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По информации журналиста Нила Кастиса из The Sun, шейх Джасим выиграл гонку за приобретение «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что катарская королевская семья приобретет клуб за £6 миллиардов в середине октября.

Sheikh Jassim 'wins race' to buy Man United, announcement date revealed

Официальное объявление может произойти уже в сентябре, когда будут улажены все вопросы и детали.

Отметим, что это будет полная продажа клуба. Глейзеры больше не будут владеть акциями «Манчестер Юнайтед», что и стало радикальным отличием от предложения сэра Джима Рэтклиффа.

12 комментариев

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Anton Bobrov
The Sun еще не такое расскажет
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aya
Сан - редкостная помойка! Не верю!
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k7sd5jj4f4
А я верю, потому что в хорошее нужно верить!
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Roman Betenya
АПЛ (Арабская Покупная Лига) продолжает "развиваться", как я смотрю :)
+4
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Тухель
Ответ Roman Betenya
АПЛ (Арабская Покупная Лига) продолжает "развиваться", как я смотрю :)
А клуб, лига или страна должны быть недовольными, когда в их экономику вкладывают деньги из вне? Притом в управление все равно работают одни европейцы.
Притом это еще лицемернее смотрится от фаната РМ, что на футболке у твоей любимой команды написано?
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Чёрный тюльпан
Джассимка не устал проплачивать раз в месяц подобные новости худшим английским изданиям? Самое смешное, что и Sky на The Sun вчера сослался, вот до чего они докатились, как Романо ушёл от них на The Athletic.
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BOBBYHULL
Это не Дуров?
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65 дней
Ответ Roman Betenya
АПЛ (Арабская Покупная Лига) продолжает "развиваться", как я смотрю :)
а во что ещё в футболе вкладывать, если не в АПЛ? не в дно лигу же, с единственным клубом ?
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Serdar Muhatov
уж очень хочется в это верить. но жаль что если всё и случился, то уже после закрытия трансфертного окна. а так бы деньги шейха помогли бы купить нужных игроков. а не тех, на кого хватает)))
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Ложный Латераль
Разумно. Заодно и посмотрит на результаты в АПЛ и особенно ЛЧ, и решит менять ли курс или продолжить начатое. Пока что кажется, что МЮ нужно менять кардинально.
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Артем Дудкин
Ответ Serdar Muhatov
уж очень хочется в это верить. но жаль что если всё и случился, то уже после закрытия трансфертного окна. а так бы деньги шейха помогли бы купить нужных игроков. а не тех, на кого хватает)))
Даже если бы объявили о покупке месяц назад то это бы уже никак не повлияло на это трансферное окно, по секрету))) так устроен футбол
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