На Антони подала в суд его бывшая жена Габриэла Каваллин, она обвиняет игрока в жестоком обращении с ней во время их совместной жизни.

Как сообщает бразильское издание UOL, ее представители составили 70-страничный документ, содержащий доказательства жестокого обращения и агрессии по отношению к ней.

Адвокат Каваллин убежден, что Антони может быть обвинен в трех преступлениях, предусмотренных законодательством Англии. К ним относятся отправка сообщений с угрозами, заточение Каваллин дома и акты домашнего насилия, повлекшие за собой телесные повреждения.

Адвокат Каваллина определяет эти «преступления» следующим образом: «Отправка сообщений с угрозами, также тот факт, что он запер ее в доме, и домашнее насилие – со смещением грудного протеза и травмой пальцев – это действия, классифицируемые в Англии как три разных преступления».

«Ман Юнайтед» пока никак не комментирует обвинения, а Антони уже заявил о своей невиновности.