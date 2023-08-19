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Бывшая Антони обвиняет его в трех преступлениях. Она уже составила 70-страничный документ для полиции

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На Антони подала в суд его бывшая жена Габриэла Каваллин, она обвиняет игрока в жестоком обращении с ней во время их совместной жизни.

Как сообщает бразильское издание UOL, ее представители составили 70-страничный документ, содержащий доказательства жестокого обращения и агрессии по отношению к ней.

Адвокат Каваллин убежден, что Антони может быть обвинен в трех преступлениях, предусмотренных законодательством Англии. К ним относятся отправка сообщений с угрозами, заточение Каваллин дома и акты домашнего насилия, повлекшие за собой телесные повреждения.

Адвокат Каваллина определяет эти «преступления» следующим образом: «Отправка сообщений с угрозами, также тот факт, что он запер ее в доме, и домашнее насилие – со смещением грудного протеза и травмой пальцев – это действия, классифицируемые в Англии как три разных преступления».

«Ман Юнайтед» пока никак не комментирует обвинения, а Антони уже заявил о своей невиновности.

6 комментариев

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Dm Kznts
ну вот гринвуд его заменит
+3
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Андрей Яковлев
после слов грудного протеза все встало на свои места
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SF_NY
несерьезная брехня какая-то.
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Dooz Boo
Смещение грудного протеза..
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Hong Kil
Не понимаю, как так можно смещать грудные протезы, что даже пальцы получают травму?! У моих пальцев конечно небольшой опыт смещения протезов, мне инвалидки как то не очень, но все же, как же их надо мять, что бы пальцы сломать?!
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2OLEGEND1999
Ответ Dm Kznts
ну вот гринвуд его заменит
Сменит на посту, а так, надеюсь, бразильца оправдают, не похож он на насильника, а она на вымогательницу напротив очень похожа
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