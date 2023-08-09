Жена Эдвина ван дер Сара выложила трогательный видеоролик, посвященный восстановлению экс-голкипера «МЮ» после инсульта.

52-летний голландец 7 июля был доставлен в больницу в Сплите (Хорватия) после того, как перенес кровоизлияние в мозг. Затем он был переведен на лечение в Нидерланды.

Через 11 дней после того, как ван дер Сара доставили в больницу, он впервые обратился к своей фан-базе, объявив, что его выписали из отделения интенсивной терапии.

«Я рад сообщить, что больше не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Тем не менее, я все еще в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг для своего выздоровления!» - написал в соцсетях экс-голкипер.

Вчера ван Кестерен (жена Эдвина) опубликовала видеоролик, показывающий процесс реабилитации мужа.