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Презентация Хейлунда в «МЮ» задерживается, однако угрозы для перехода нет

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Слегка сдвинули расписание.

Официальное объявление о трансфере Расмуса Хейлунда в «Манчестер Юнайтед» может быть отложено на три дня.

По данным MEN, датчанин прибыл во вторник позже запланированного срока, что сместило весь клубный график. Сегодня форвард должен был встретиться с болельщиками для официальных мероприятий, связанных с переходом, но встреча была отменена и «Юнайтед» сфокусировался на медосмотре.

Тем не менее, сделка не под угрозой срыва. Теперь официального подтверждения стоит ждать на выходных, ведь утром в субботу команде Тен Хага предстоит сыграть с «Лансом».

В прошлую субботу «Юнайтед» наконец договорился о трансфере Расмуса Хейлунда из «Аталанты» за 64 млн фунтов плюс 8 млн бонусов. Первоначально речь шла про 60 млн.

2 комментария

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всё равно крутяк
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но похоже он не сыграет против Ланса
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