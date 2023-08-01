Слегка сдвинули расписание.

Официальное объявление о трансфере Расмуса Хейлунда в «Манчестер Юнайтед» может быть отложено на три дня.

По данным MEN, датчанин прибыл во вторник позже запланированного срока, что сместило весь клубный график. Сегодня форвард должен был встретиться с болельщиками для официальных мероприятий, связанных с переходом, но встреча была отменена и «Юнайтед» сфокусировался на медосмотре.

Тем не менее, сделка не под угрозой срыва. Теперь официального подтверждения стоит ждать на выходных, ведь утром в субботу команде Тен Хага предстоит сыграть с «Лансом».

В прошлую субботу «Юнайтед» наконец договорился о трансфере Расмуса Хейлунда из «Аталанты» за 64 млн фунтов плюс 8 млн бонусов. Первоначально речь шла про 60 млн.