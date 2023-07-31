В товарищеском матче против дортмундской «Боруссии» «Юнайтед» уступил со счетом 2:3. Тен Хаг раскритиковал своих подопечных, особенно досталось игрокам, которые вышли на поле во второй половине встречи.

Болельщики обратили внимание на любопытный эпизод из первого тайма. На 29-й минуте между Адейеми, Рюэрсоном и 19-летним Форсоном произошла стычка. Карима и Омари пришлось разнимать, агрессии было слишком много.

В итоге оба получили по «горчичнику», а на 36-й минуте Тен Хаг убрал Форсона с поля. Уходящего на замену парня поддержали Мактоминей и Эриксен, отмечает корреспондент ESPN.

А на бровке Омари уже ждал тренер. Тен Хаг долго беседовал с юношей, полузащитник выглядел расстроенным.

На скамейке запасных Омари получил совет еще и от Мартинеса. Уже после матча Тен Хаг объяснил сделанную им замену:

«Если бы на матче работала система VAR, его бы удалили. Он провел хорошую игру, чем начал раздражать соперника. Все это процесс обучения».

Здорово, что тренер уделяет много внимания развитию молодых игроков, верно?