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Тен Хаг убрал с поля 19-летнего игрока «МЮ» за стычку с соперником. Затем тренер долго беседовал с юношей на бровке

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В товарищеском матче против дортмундской «Боруссии» «Юнайтед» уступил со счетом 2:3. Тен Хаг раскритиковал своих подопечных, особенно досталось игрокам, которые вышли на поле во второй половине встречи.

Болельщики обратили внимание на любопытный эпизод из первого тайма. На 29-й минуте между Адейеми, Рюэрсоном и 19-летним Форсоном произошла стычка. Карима и Омари пришлось разнимать, агрессии было слишком много.

В итоге оба получили по «горчичнику», а на 36-й минуте Тен Хаг убрал Форсона с поля. Уходящего на замену парня поддержали Мактоминей и Эриксен, отмечает корреспондент ESPN.

А на бровке Омари уже ждал тренер. Тен Хаг долго беседовал с юношей, полузащитник выглядел расстроенным.

На скамейке запасных Омари получил совет еще и от Мартинеса. Уже после матча Тен Хаг объяснил сделанную им замену:

«Если бы на матче работала система VAR, его бы удалили. Он провел хорошую игру, чем начал раздражать соперника. Все это процесс обучения».

Здорово, что тренер уделяет много внимания развитию молодых игроков, верно?

2 комментария

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Ахма Начоо
Это одно из достоинств Эрика, работа с молодёжью очень важна!
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Muni Klar
это и нужно для молодежи, с такой агрессией удалился бы еще в первом тайме. но в целом команда сыграла ужасно не могли выйти из под прессинга
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