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Восходящая звезда «Юнайтед». Воспитанник академии провел блестящий матч против «Арсенала» — подборка лучших моментов завирусилась в сети

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Тен Хаг уже ждет его в первой команде.

\Успешная предсезонная серия «Юнайтед» продолжилась убедительной победой над «Арсеналом» со счетом 2:0 на стадионе «Метлайф».

Манкунианцам, можно сказать, удалось победить «канониров» дважды. Основное время завершилось в пользу «красных дьяволов» благодаря голам Фернандеша и Санчо, но по окончанию 90 минут дополнительно состоялась серия пенальти. Как сообщал The Telegraph, команды договорились, что это произойдет вне зависимости от результата, игроки хотели потренироваться в присутствии 82 тысяч зрителей. И тут «Юнайтед» вновь победил со счетом 5:3.

Но, помимо отличного результата, в этом матче было много положительных моментов. Один из них — выступление 18-летнего Кобби Майну, который вышел в стартовом составе и блестяще отыграл в полузащите весь первый тайм. Подборка его лучших моментов в матче против «Арсенала» завирусилась в сети. Он обладает широким спектром талантов, а многие болельщики отмечают, что он напоминает молодую версию Френки де Йонга, которого очень хотел заполучить тен Хаг.

У Майну очевидно большой талант, и это подтверждают его товарищи по команде. Новоявленный капитан Бруну отметил способности Кобби после матча:

«Кобби [Майну] — хороший игрок. Он демонстрирует стойкость и всегда готов к работе. У него большой талант, он хорошо владеет мячом, надежен, он умеет защищаться и атаковать. Он еще молод, мы видим за ним большое будущее».

The Telegraph сообщал, что Эрик тен Хаг рассчитывает на игрока и хочет, чтобы в следующем сезоне он выступал с первой командой.

Ждем Кобби на «Олд Траффорд» уже в августе!

2 комментария

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Александр Калашников
Ждём 3-4 новых игроков из академии в этом сезоне. Очень жаль,что толкового нападающего не видно среди них.
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Леонид Ботвинник
При всем своём желании не смог рассмотреть в этих моментах ничего выдающегося ( игру не смотрел, поэтому сужу по моментам ). Неплохо в подыгрыше, передачи в основном ближним , причём часто игрокам с защитником на спине. Дай бог, конечно, чтобы парень раскрылся, но ему огромный труд предстоит и доверие тренера.
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