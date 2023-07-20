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«Ноттингем Форест» желает забрать у «МЮ» сразу двоих футболистов. Один уйдет в аренду, а второй может быть продан

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Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Фабрицио Романо
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Ведутся переговоры.

По данным итальянского инсайдера Фабрицио Романо, «Форест» сделал сразу два предложения по игрокам «Юнайтед». Один из них провел прошлый сезон в аренде.

Речь идет о вратаре Дине Хендерсон и хавбеке Энтони Эланга. Как считает источник, «лесники» хотят взять первого вновь в аренду, а второго выкупить полностью.

26-летний англичанин начинал прошлый сезон первым номером «Форест», но затем получил травму и пропустил всю вторую половину сезона. Вместо него место в воротах занимал Кейлор Навас. Однако игра Хендерсона устраивает клуб и они хотят продлить с ним отношения. Тем более, что в Манчестере на Дина не рассчитывают.

Что касается Эланги, то в прошлом сезоне он играл за «Юнайтед» и получал игровое время в концовках матчей. В 16 матчах АПЛ 21-летний швед отдал одну голевую передачу. «Красные дьяволы» готовы расстаться с ним за 10 млн фунтов.

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