Ведутся переговоры.

По данным итальянского инсайдера Фабрицио Романо, «Форест» сделал сразу два предложения по игрокам «Юнайтед». Один из них провел прошлый сезон в аренде.

Речь идет о вратаре Дине Хендерсон и хавбеке Энтони Эланга. Как считает источник, «лесники» хотят взять первого вновь в аренду, а второго выкупить полностью.

26-летний англичанин начинал прошлый сезон первым номером «Форест», но затем получил травму и пропустил всю вторую половину сезона. Вместо него место в воротах занимал Кейлор Навас. Однако игра Хендерсона устраивает клуб и они хотят продлить с ним отношения. Тем более, что в Манчестере на Дина не рассчитывают.

Что касается Эланги, то в прошлом сезоне он играл за «Юнайтед» и получал игровое время в концовках матчей. В 16 матчах АПЛ 21-летний швед отдал одну голевую передачу. «Красные дьяволы» готовы расстаться с ним за 10 млн фунтов.