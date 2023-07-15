Маркус Рэшфорд, похоже, усердно работает над улучшением своего уровня физической подготовки, прежде чем он присоединится к предсезонным тренировкам «Манчестер Юнайтед».

Англичанин, кажется, работает в тандеме с игроком «Манчестер Сити» Филом Фоденом, и оба стремятся улучшить свою физическую форму.

Фоден опубликовал несколько фотографий в своем Instagram, на которых он работает вместе с нападающим «Манчестер Юнайтед».

Тем не менее, некоторым сторонникам «красных дьяволов» было противно видеть, как Рэшфорд тренируется вместе с соперником (который является его товарищем по национальной команде).

Caprihag: «Тренируется с соперником, который недавно выиграл требл»

Gabbykeys: «Называйте меня ворчливым стариканом, но тренироваться с вашим прямым городским соперником — неловкое зрелище».

ManLikePeter: «Представьте, что Кин и Вейра тренируются во время предсезонки, или Руни тренируется с Агуэро, больше никакого соперничества в футболе, теперь они напарники».