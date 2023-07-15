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Рэшфорд тренируется вместе с Фоденом перед стартом сезона. Фанам «МЮ» это не понравилось

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Маркус Рэшфорд, похоже, усердно работает над улучшением своего уровня физической подготовки, прежде чем он присоединится к предсезонным тренировкам «Манчестер Юнайтед».

Англичанин, кажется, работает в тандеме с игроком «Манчестер Сити» Филом Фоденом, и оба стремятся улучшить свою физическую форму.

Фоден опубликовал несколько фотографий в своем Instagram, на которых он работает вместе с нападающим «Манчестер Юнайтед».

Тем не менее, некоторым сторонникам «красных дьяволов» было противно видеть, как Рэшфорд тренируется вместе с соперником (который является его товарищем по национальной команде).

Caprihag: «Тренируется с соперником, который недавно выиграл требл»

Gabbykeys: «Называйте меня ворчливым стариканом, но тренироваться с вашим прямым городским соперником — неловкое зрелище».

ManLikePeter: «Представьте, что Кин и Вейра тренируются во время предсезонки, или Руни тренируется с Агуэро, больше никакого соперничества в футболе, теперь они напарники».

 

 

5 комментариев

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Hella black
Сравнение Кина и Виейра,Руни и Агуэро вообще не к селу ни к городу !
Фил и Маркус игроки сборной Англии в первую очередь ☝🏼
+11
-1
+10
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Igor Ivanov
Так да, по такой логике сборные все надо распустить, а то "они ж там все вместе".
Бред очередной.
+2
0
+2
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Виктор Никитин
Ответ Hella black
Сравнение Кина и Виейра,Руни и Агуэро вообще не к селу ни к городу ! Фил и Маркус игроки сборной Англии в первую очередь ☝🏼
нет очевидно что они игроки клубов в первую очередь, а потом уже игроки сборной Англии.. но даже при этом какая разница что они тренируются вместе? даже если играют за разные клубы они что должны быть врагами?
+1
0
+1
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Dimonty
Ответ Виктор Никитин
нет очевидно что они игроки клубов в первую очередь, а потом уже игроки сборной Англии.. но даже при этом какая разница что они тренируются вместе? даже если играют за разные клубы они что должны быть врагами?
По мнению отбитых фанатов - да
+1
0
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