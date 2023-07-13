Дружная и веселая компания.

В прошлом сезоне Бруну Фернандеш и Деклан Райс провели яркие кампании за свои клубы − «Юнайтед» и «Вест Хэм».

Португальский маэстро надеется сохранить форму и на следующий год, чтобы радоваться болельщиков «МЮ», тогда как его английский коллег близок к переходу в «Арсенал». Все могло быть иначе, ведь «красные дьяволы» также проявляли интерес к Райсу.

Хоть Бруну и Деклан не играют за одну команду, но сейчас они проводят время вместе в Португалии. Пока им предоставлен отдых и в расположение клубов они не вернулись.

В интернете появилось видео того, как португалец наносит эффектный удар сходу по воротам, что приводит в восторг Райса.

Если бы Бруну мог, то он бы точно смог убедить Деклана оказаться в «Манчестер Юнайтед». Однако, увы, это так не работает.