📹Бруну Фернандеш и Деклан Райс вместе готовятся к сезону. Хавбек «Юнайтед» удивил коллегу классным ударом слета
Дружная и веселая компания.
В прошлом сезоне Бруну Фернандеш и Деклан Райс провели яркие кампании за свои клубы − «Юнайтед» и «Вест Хэм».
Португальский маэстро надеется сохранить форму и на следующий год, чтобы радоваться болельщиков «МЮ», тогда как его английский коллег близок к переходу в «Арсенал». Все могло быть иначе, ведь «красные дьяволы» также проявляли интерес к Райсу.
Хоть Бруну и Деклан не играют за одну команду, но сейчас они проводят время вместе в Португалии. Пока им предоставлен отдых и в расположение клубов они не вернулись.
В интернете появилось видео того, как португалец наносит эффектный удар сходу по воротам, что приводит в восторг Райса.
Если бы Бруну мог, то он бы точно смог убедить Деклана оказаться в «Манчестер Юнайтед». Однако, увы, это так не работает.
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