Главный исполнительный директор «Фиорентины» Джузеппе Бароне высказался об интересе «Ман Юнайтед» к Софьяну Амрабату:

«Мы не получали никаких предложений по нему. Сейчас он игрок «Фиорентины». Если поступит предложение, мы его рассмотрим».

У 26-летнего полузащитника заканчивается последний год контракта с клубом Серии А, и в понедельник в Италии появились сообщения, что «МЮ» контактировал с Амрабатом.

В прошлом сезоне марокканец провел за «Фиорентину» 29 матчей в Серии А и еще 15 в Лиге Европы, где его команда дошла до финала.

Амрабат стал одним из главных игроков ЧМ-2022, после которого «МЮ» уже делал предложение «Фиорентине» – но тогда англичане хотели забрать Сафьяна в аренду.