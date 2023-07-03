United Tweets
Блог

«МЮ» снова интересуется Амрабатом, но в этот раз хотят полноценный трансфер. Босс «Фиорентины» дал скромный ответ

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Главный исполнительный директор «Фиорентины» Джузеппе Бароне высказался об интересе «Ман Юнайтед» к Софьяну Амрабату:

«Мы не получали никаких предложений по нему. Сейчас он игрок «Фиорентины». Если поступит предложение, мы его рассмотрим».

У 26-летнего полузащитника заканчивается последний год контракта с клубом Серии А, и в понедельник в Италии появились сообщения, что «МЮ» контактировал с Амрабатом.

В прошлом сезоне марокканец провел за «Фиорентину» 29 матчей в Серии А и еще 15 в Лиге Европы, где его команда дошла до финала.

Амрабат стал одним из главных игроков ЧМ-2022, после которого «МЮ» уже делал предложение «Фиорентине» – но тогда англичане хотели забрать Сафьяна в аренду.

Sofyan Amrabat - профиль игрока 23/24 | Transfermarkt

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий