Рэшфорд покоряет неделю моды в Париже, Гарначо зажигает на Ибице. Лучшие фото игроков «МЮ» с летнего отпуска
После изнуряющего сезона с клубом и сборными игроки «Юнайтед» могут насладиться заслуженным отпуском. Кто-то из футболистов предпочел провести время с семьей, а кто-то решил насладиться светской жизнью.
Лучшие фото игроков «МЮ» с летнего отпуска
Мартинес с супругой отдыхает на испанском острове Форментера.
Марсьяль наслаждается жизнью.
Далот и его любимая в Италии.
Супер-папа Варан.
Каземиро с семьей посетил парк развлечений в Орландо.
Гарначо зажигает на Ибице.
Рэшфорд наслаждался обществом Беллингема и Брауна на парижской неделе моды.
Как вам досуг подопечных Тен Хага?
Комментарии