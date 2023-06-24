После изнуряющего сезона с клубом и сборными игроки «Юнайтед» могут насладиться заслуженным отпуском. Кто-то из футболистов предпочел провести время с семьей, а кто-то решил насладиться светской жизнью.

Лучшие фото игроков «МЮ» с летнего отпуска

Мартинес с супругой отдыхает на испанском острове Форментера.

Марсьяль наслаждается жизнью.

Далот и его любимая в Италии.

Супер-папа Варан.

Каземиро с семьей посетил парк развлечений в Орландо.

Гарначо зажигает на Ибице.

Рэшфорд наслаждался обществом Беллингема и Брауна на парижской неделе моды.

Как вам досуг подопечных Тен Хага?