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Лингард стал свободным агентом и его отправляют в команду Руни. Уэйн жестоко ответил на вопрос об игроке

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Провалил очередной сезон.

Последний сезон экс-форвард «Юнайтед» Джесси Лингард провел в «Ноттингем Форест». Прошлым летом он оказался не нужен манкунианцам и отправился доказывать свою состоятельность в клуб, который недавно поднялся из чемпионшипа.

Получилось, мягко говоря, не очень. За семнадцать матчей в АПЛ англичанин записал на свой счет всего одно действие − желтую карточку. Ни голов, ни голевых передач он не забивал и не отдавал. «Лесники» решили, что такое счастье на новый сезон им не нужно и не продлили контракт. Так Лингард стал свободным агентом.

В последнее время слухи отправляли 30-летнего игрока в клуб МЛС «Ди Си Юнайтед», который сейчас возглавляет старый знакомый Джесси − Уэйн Руни. Однако экс-форвард «Юнайтед» сразу сообщил, что такое развитие событий исключено. Выглядит довольно жестоко:

«Слухи о Джесси Лингарде? Вообще не представляю, откуда вы это взяли. На мой взгляд, он нам не нужен. Мы ищем новые таланты. Есть несколько игроков, которых мы выделили и которых мы постараемся привлечь в команду. Есть вещи, которые мы можем предложить, чтобы они согласились. Мы должны быть на высоте, работать на максимуме, найти деньги на привлечение новых игроков».

Как вы думаете, найдет ли Лингард новый клуб в Англии или отправится в другую страну? Пишите в комментариях.

7 комментариев

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Dm Kznts
а ведь останься вудвард, это чудо подписали бы лет на 5 на 200 в неделю
+4
0
+4
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kot_letova
Прям жесть
+2
0
+2
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Dm Kznts
Ответ #SharkTeam
И гоняли бы вместе с депутатом. Думаешь сильно хуже него бы играл?
забил бы 30 и сделал 11 ассистов думаешь?
+2
0
+2
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Elik1989
Всё по делу, в роде как.
+1
0
+1
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Crocodildo
Жёстче некуда
0
0
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#SharkTeam
Ответ Dm Kznts
а ведь останься вудвард, это чудо подписали бы лет на 5 на 200 в неделю
И гоняли бы вместе с депутатом. Думаешь сильно хуже него бы играл?
0
0
0
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#SharkTeam
Ответ Dm Kznts
забил бы 30 и сделал 11 ассистов думаешь?
Поделили бы с депутатом
0
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